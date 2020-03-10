肺炎口罩‧Mask factory口罩工廠11/3賣$1一個　購買方法一文看清

【口罩工廠Mask factory賣口罩】武漢肺炎（新型冠狀病毒，COVID-19）疫情令本港口罩供應短缺，早前開放會員登記的Mask factory口罩工廠宣布，於本周三（3月11日）下午5時正式開售口罩，20元一盒（20個，平均1元1個），每人限購一盒，3月開始發貨。

（Mask factory）

購買方法

Mask factory口罩工廠呼籲各會員，留意由口罩工廠發出的eNewsletter邀請碼，周三下午5時用邀請碼登入網站即可購買，數量有限售完即止。

口罩工廠向會員發出有邀請碼的email。

口罩規格及價錢如下：

+ 2

↓↓↓ 會員登記方法（短期內會再開放註冊） ↓↓↓

登記後沒有收到Email？

Mask factory口罩工廠指出，上次會員登記時有6000多封電郵被打回頭，大部份都是「.com」寫成了「.con」或打錯電郵；另外，如沒有填錯但未能收到電郵，可能因你的電訊供應商或電郵設定過濾了口罩工廠發出的郵件，提醒盡快關閉有關功能。

Mask factory口罩工廠又建議，可試用新的電郵註冊。

《全面保障計劃》（3或6個月方案）

Mask factory口罩工廠也推出「全面保障計劃」，將於每月同一時間把一盒50個由會員指定型號產品發貨送到指定地點，不用再和別人爭口罩和買貴口罩，發貨地區只有香港，每人每月1盒。

如果未肯定自己是否已登記成為會員，可按此查看；而Mask factory口罩工廠預告，很快便會推出第二輪貨品。