Powerbeats 4 新耳機曝光？運動專用超強續航力及 Hey Siri 操控

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時隔 4 年，Powerbeats 3 的後續耳機終於有新消息，外媒公開 Powerbeats 4 的相片、宣傳影片，以及產品規格。Powerbeats 4 的效能甚至媲美 Powerbeats Pro，運動專用耳機市埸，又迎來全新的挑戰者。

Powerbeats 4 新設計

根據外媒 WinFuture 的消息，全新 Powerbeats 4 相較 Powerbeats 3 的設計更加光滑和纖巧，左右耳的連接線改在耳背位置，做運動時耳機線的干擾減低。耳機上的控制按鈕也剔除，直接用 Beats logo 控制播放、暫停﹑跳播和收聽電話，類似 AirPods 的按鈕操作設定。

Powerbeats 4 新設計（9to5mac 圖片）

Powerbeats 3，耳機線在前方，Powerbeats 4 改由耳背（Google 圖片）

加強續航力

Powerbeats 4 將會採用 H1 晶片，因此支援 Hey Siri 功能，新加入的系統，都更方便用家在運動時使用。除此之外，WinFuture 更指出 Powerbeats 4 的電池續航長達 15 小時，比第三代的 12 小時相比，大大增長了 3 小時，就算是 5 小時完成一次全馬的跑手，也能聽著 Powerbeats 4 跑足三次。

三色機身

目前曝光的 Powerbeats 4 宣傳片段中看到，新耳機將有黑、白、紅 3 色選擇，估計將使用 Lightning 充電，以及支援快速充電供能，只要充電 5 分鐘就可以播放一小時。外媒預測 Powerbeats 4 將在短期內推出，有機會和 iOS 13.4 一同發布。

相關圖輯：Powerbeats Pro：

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資料來源：9To5Mac

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