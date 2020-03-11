Galaxy S20 系列三機速試 成萬蚊買 Ultra 未必係最佳選擇？

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Samsung 上半年會推出的手機除了注目度不低的摺機 Z Flip 之外，當然還有傳統旗艦 Galaxy S20 三機啦！今次 S20 三部機種都將會在香港上市，並鐵定會在 3 月 20 日一同登場。

三部機於售價上分別達到數千元，不過其實於規格上有不少共通之處，究竟要如何選擇？以下就為大家送上幾方面的速試後感供大家參考一下。

Galaxy S20 系列三機規格分別

Samsung Galaxy S20 三部機種在處理硬件規格而言，最大的共通之處為 Qualcomm Snapdragon 865 處理器，是以在功能上也有重疊，例如全部都支援 5G 連線、8K 影片錄影等等；而在拍攝硬件上，共通的就只有 1200 萬像素的主鏡頭。

三機當中，又數 Galaxy S20 與 S20+ 最相似，兩者的差異只在於屏幕尺寸、電池容量以及 S20+ 多出來的一個 ToF 距離感測鏡頭，兩部機連 ROM、RAM 都一樣。

S20（左）對於手較細的亞洲人來說其實手感不俗，最適合單手操作，而 S20+（右）則是目前智能手機中最常見的大小，或者也有不少人用慣了（蔡浩騰 攝）

鏡頭方面，S20+ 比 S20 多出一個距離感測鏡頭，最大功能是讓對焦速度加快、尤其在低光環境下更加有用，不過本身正在用 1.8um 大像素 CMOS 的 S20，本身的曝光能力已經非常好，Dual Pixel 技術本身又加強了鏡頭的對焦能力，是以 ToF 鏡頭並非必備。

背面可見 S20+ 多出來的 ToF 鏡頭（蔡浩騰 攝）

至於 S20 Ultra，算是獨立於 S20、S20+ 以外的一部頂階型號，它內置 5000mAh 大電，是三機當中最厚、最重的，同時，由於背面的 1.08 億像素主鏡及潛望鏡式光學變焦鏡頭的關係，雖然已見 Samsung 在設計上極盡收斂之能事，然而 S20 Ultra 的鏡頭模組還是向外凸出一截，有點突兀。

S20 Ultra 的機背設計頗為低調，但仍然難掩那大得有點誇張的鏡頭模組（蔡浩騰 攝）

拍攝比較：S20 Ultra 未能贏太多

如果要從 S20 系列中選出一部適合自己的機種，在考慮因素方面除了要考慮操作手感問題之外，在這一代攝影功能可謂佔了一個很大的比重，更直接的講，就是 －S20 Ultra 的拍攝能力是否值得我們在忍受較低流動性的同時、多付出最少＄2000。

在詳細的拍攝測試前，我們就用 S20 Ultra 與 S20+ 在不同場景下進行抓拍，老實說只要不碰到超長變焦這一塊，S20 Ultra 的優勢並不明顯；以下兩幅圖就是分別由 S20+ 及 S20 Ultra 所拍攝，如果不打開看說明，真的難分軒輊：

其他 Galaxy S20+ 主鏡頭日光試相

其他 Galaxy S20 Ultra 主鏡頭日光試相

即使換成較極端的低光環境，S20 Ultra 的相片亦不見有太大優勢，背後的其中一個主要原因在於 Samsung 在拍攝軟件處理方面已經相當成熟，可以彌補到硬件上的差距。

Galaxy S20+ 主鏡頭夜拍試相

Galaxy S20 Ultra 主鏡頭夜拍試相

S20 Ultra 的皇牌 － Space Zoom？

不少人會被 Samsung 那稱之為 Space Zoom 的 100x 變焦能力所吸引，此變焦乃 Samsung 首次採用的潛望鏡式鏡頭所造就，雖然仍未能突破 5 倍光學變焦的桎梏，但由於用的是 4800 萬像素 CMOS，使其數碼變焦能力對比上年 OPPO、華為出品更強一點。

不過，實際試用上手，會發現 S20 Ultra 的所謂 100x 變焦，實用性其實並不太大，即使在光線充足的情況之下，以數碼插值去輸出的 100x 相片，銳利度不足、油畫化嚴重，如果要以一般相片的標準來看其實未能達標，但作為望遠鏡一樣的技術展示，Samsung 倒是交足了功課。

S20 Ultra 各焦段試相

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三機速試總結：最貴未必最好

在上手試玩過 Samsung Galaxy S20 系列的三部新機之後，老實說就個人而言，原本對於 S20 Ultra 的憧憬是減退了些少；尤其在發表之時，Samsung 對於 Space Zoom 100 倍變焦的宣傳是頗令人心動的，只不過上手試過見到實際相片之後，基本上可以確定此 Space Zoom 功能的可用範圍大概也就只有字面上的一半 － 50x 還勉強可以。

在攝影功能差距不那麼大的前提之下，S20 Ultra 以外的兩部機更輕、更薄的機身對於筆者而言會有更大的吸引力，即使是屏幕較大的 S20+，其流動性都堪稱上佳，而更為重要的是這兩部機種在定價上尚處於合理水平，如果作為日常用機絕對比 S20 Ultra 有更大的吸引力。

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