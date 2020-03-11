Dyson Corrale 無線直髮造型器登場！3大功能女士們必buy

「世界上沒有醜的女人，只有懶的女人。」但有誰不渴望兩者可以用時做到呢？作為宅女的我，以往都是 Dyson Supersonic 風筒和 Airwarp，這兩款以靠「風力」去吹出理想髮型，換言之每次使用前也要先洗頭或弄濕頭髮，都要花上一點時間！Dyson 今天 (3月10日) 推出 Dyson Corrale 直髮造型器，直髮和曲髮自始也可以更方便和輕鬆「夾」出來！

6種金屬面板直髮平均受熱

日常使用的直髮夾在拉夾過程中，其實未能把頭髮平均受熱，用家因而選擇來回拉夾數次，以達至理想燙直效果。Dyson Corrale 直髮造型器有別於坊間的直髮夾，它配上自家研發的錳銅合金彈性面板，融合了6種金屬，強度、柔韌性和導熱性更為突出，每條髮絲也可勻受力的同時均勻受力和受熱，減少重覆在高溫下拉夾次數。

Dyson Corrale無線智能直髮造型器（Dyson）

三段溫度智能操控不傷髮

另外，Dyson Corrale 直髮造型器跟以往的風筒和Airwarp 一樣，對溫度有一份執著，內置白金熱敏感應器，每秒可偵測溫度100次，亦備有智慧溫控科技，設有3段溫度﹕ 165°C、185°C和210°C，造型同時保護髮質，免於過熱而受到傷害。

無線使用30分鐘

市面大部分頭髮造型器也是需要接駁電源，Dyson 最新推出的直髮造型器由4芯高效能鋰電池組供電，在無線及有線狀態下也可以使用，同時直髮造型器是配以國際電壓，更設有飛航斷電模式。旅行時，也可以放置於隨身手提行李之中。據 Dyson 指，直髮造型器只需70分鐘便可完成充電，續航力達半小時。

+ 4 + 3 + 2

Dyson Corrale 直髮造型器現於美國發售，售價為499美元，至於香港，預計在5月開始發售，到時再與大家分享一下用後感！