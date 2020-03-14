【新冠肺炎】美國大學開發網上 疫情地圖 變播毒網？專家呼籲停用

【新冠肺炎 疫情地圖疑散播電腦病毒】武漢肺炎（COVID-19）全球大流行，現時似乎未有停止擴散跡象，不少懂IT製作的人或機構都製作自家「疫情地圖」監察肺炎情況，日前一家大學的系統科學與工程中心製作的網上監察系統，疑有漏洞讓黑客透過這可靠網站入侵瀏覽者電腦，偷取重要個人資料，如曾瀏覽過這些網站，可能電腦會受電腦病毒感染。

美國馬里蘭州 巴爾的摩市的私立大學：約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University，JHU）系統科學與工程中心（Center for Systems Science ＆ Engineering，CSSE），按新冠肺炎 / 武漢肺炎疫情，副教授兼高級講師 Lauren Gardner 開發「Mapping 2019-nCoV」DashbOard 網上疫情地圖，實時更新資料讓公眾隨時追蹤肺炎疫情爆發狀況。

約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University，JHU）開發「肺炎地圖」可能散播的並非冠狀病毒，而是電腦病毒 【CSSE , Johns Hopkins University，JHU 網站截圖】

不過研究人員發現，黑客正利用武漢肺炎疫情資訊網站，向全球電腦散播一種名為「AZORult」惡意軟件，這是黑客用作竊取個人敏感資料，包括網上帳戶的用戶名及密碼、個人地址甚至信用卡號碼等的工具，而AZORult更是不用下載任何程式就可運作，網站程式如被篡改，可能會被植入惡意程式，表面上是透過網絡收集其他地方肺炎數據，但實際可能是進入用家電腦套取資料。

「AZORult」惡意軟件對一些用家，單靠取得一個單一帳戶的密碼，就可憑已得資料，以被入侵者的名義登入所有帳戶，尤其對一些人只用一個登記名稱加一個長期使用的密碼最危險，因為黑客取得這些資料口會以別的方法推算其他網站登入，令更多個人敏感資料外洩風險大增。

Mapping 2019-nCoV」網上疫情地圖執行後會自動載入運行程式碼，有可能被植入惡意程式，建議暫停使用。【網站截圖】

網絡保安專家指，「AZORult」並非新的惡意軟件，而是約2016年起已在俄羅斯一些暗網、黑客討論區中流傳，用以網絡犯罪用途，近年出現不少Dashboard式實時記錄統計網站中的程式，也有發現「AZORult」及其變種存在。

保安專家Christiaan Colen早於2016年已發現，同類Dashboard網站有部分植入可疑程式碼甚至綁架軟件，有機會被偷取個人敏感資料或電腦檔案被惡意加密不能開啟 【Christiaan Colen ＠Flickr by CC 2.0】

解決方法

Reason Labs 網絡保安研究員 Shai Alfasi 日前發表網誌，越來越多企業鼓勵員工在家工作，要避免在任何情況下瀏覽任何以Dashboard形式的網上數據地圖或連結，加上黑客偷取個人用戶密碼操作過程非常簡單，因為這類惡意軟件從瀏覽器中讀取用家的暫存檔案（【Windows】C://Windows/TEMP 、 【macOS】private/var $tmpdir），並計算用家輸入字串頻率推算常用的用戶名稱及密碼。他建議可使用管理網上密碼軟件（Password Manager）儲存經常以單一戶口名稱登入的密碼，或經常更新密碼，即使黑客取得用戶名稱，但密碼經常轉換也會安全一點。Shai Alfasi亦坦言，武漢肺炎疫情嚴竣，只會有更多以肺炎相關資訊套取用家個人資料，敬告網民小心注意。

資料來源：每日快報