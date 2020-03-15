Apple Music獲三大唱片公司續約硬撼Sportify　ACG動畫歌繼續聽

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【Apple Music】蘋果串流音樂平台自2015年宣布推出後，按月收費模式逐漸受落，整合iTunes後成為一個可以在iPhone、iPad、Macbook、iPod、HomePod 甚至Apple Watch也能享受音樂的平台；日前有蘋果消息透露，Apple與全球三大唱片公司達成合作協議「簽長約」，日後Apple Music將提供更大的全球音樂共享服務，當中包括旗下有日本動漫音樂的母公司！

Apple Music與三大唱片公司簽長約，提供未來數年音樂、影片內容。

Macrumors引述金融時報報道，Apple Music簽長年合約的，包括全球三大唱片公司：環球音樂（Universal Music），Sony Music 及華納音樂（Warner Music Group，WMG），意味Apple Music上將是擁有全球最大音樂資料庫平台之一，早前更有韓國人氣組合「防彈少年團」（BTS）訪問、日本音樂大師 久石讓作品登陸Apple Music外，Lady Gaga 更與蘋果Apple Music團隊合作，輯錄慶祝婦女節的音樂播放清單；另外Taylor Swift、Lizzo及Adele等歐美極受歡迎作品，在Apple Music中亦能繼續播放。截止去年，Apple Music共有約6000萬月費用戶登記，另一對手Spotify則有1.13億用戶，當中連同免費及收費用戶一同計算。

▼▼三大唱片公司包括▼▼

值得一提的，三大唱片公司中，Sony Music（包括日本）旗下擁有多家日本動漫歌曲製作子公司，當中《鬼滅之刃》OP「紅蓮華」主唱 LiSA （織部里沙），名聲優 花澤香菜 ，《刀劍神域》系列、《機動戰士Gundam AGE》、《Fate / Grand Order》等人氣動畫歌曲原唱 藍井艾露 （藍井 エイル）的唱片公司 SACRA MUSIC，正是日本Sony Music旗下音樂，在iTunes或Apple Music中都難能收聽。

資料來源：Macrumors、金融時報

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