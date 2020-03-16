Honor FlyPods Lite 真無線耳機試玩：功能齊全 價錢出奇親民

True Wireless 真無線藍牙耳機技術已漸趨成熟，市場上已不止動輒千多二千元的型號，在＄500 價位以下都有大量親民選擇。華為的子品牌 Honor 除了手機之外，一樣有不同的智能產品推出，而藍牙耳機亦是其中一門，最近在港上市的 Honor FlyPods Lite 更是平價之選。

Honor FlyPods Lite 的售價只不過是港幣＄349，甚至比一些沒名沒姓的品牌出品要便宜一截，以為它的功能有限？實際試用後卻頗有驚喜。

平實設計省成本

Honor FlyPods Lite 的設計以平實為主，充電盒以及耳機本體都大幅使用塑膠素材。耳機充電盒小巧輕便，缺點是內置的電池容量不多，耳機+充電盒合計也只有 12 個小時的播放時間，用量較大的話隨時 2 日甚至每日都充電。

除了是次借測的黑色， FlyPods Lite 還有白兩色選擇。（蔡浩騰 攝）

功能齊全、通話收音有驚喜

在音質輸出方面，Honor FlyPods Lite 作為一款藍牙耳機，尚算不過不失，筆者認為它的音質偏向低頻，如果是平時運動用來聽強節奏音樂的話可謂十分合適，用來聽流行歌則尚可接受。

咪高峰長度不算太突兀，但收音效果不俗（蔡浩騰 攝）

智能功能方面，FlyPods Lite 耳機支援了點擊觸控操作，左邊雙點可以用來喚出智能語音助理 Siri 或 Google Assistant，而右邊雙點則可以暫停／播放媒體；另外，FlyPods Lite 又支援穿戴感應，在媒體播放途中除下任一耳機都可以暫停播放。

官方資料指出 Flypods Lite 擁有雙咪作降噪用途（圖 Honor）

整個試用過程中最值得一讚的，是 FlyPods lite 支援了通話降噪功能，在通話時會用兩個咪高峰進行消噪，使用戶話音可以讓對方清晰聽到，效果還要不俗，在同價位的無線耳機之中當屬罕見功能。