【肺炎口罩】SPT Mask港產口罩周二中午預售125元50個　仲有N95

【香港製造口罩預購】新冠肺炎（武漢肺炎，新型冠狀病毒，COVID-19）導致口罩供應緊張，再多兩間公司於香港設廠生產口罩，並開放預購。

提提大家，網購時須衡量風險，若須先付款或留下個人資料，更要留神，盡量選擇信譽好的商舖。

SPT Mask周二中午預購

（SPT Mask）

本地上市公司「Sinopharm Tech Holdings Limited」（國藥科技股份有限公司）設立的「SPT Mask」，宣布將於周二（3月17日）中午12時於網上預購125元50個三層過濾口罩，亦有N95口罩等出售，首輪有25萬個名額，預計首批於4月初出貨。

SPT Mask 口罩規格 + 價錢：（點小圖放大看）

【SPT Mask網上預售詳情】

日期：2020年3月17日 (星期二)

時間：中午12時正

首輪配額：25萬個名額

預售網址：按此

預計首批出貨日期：4月初

↓↓↓ SPT Mask 口罩生產線情況 ↓↓↓

+ 6 + 5 + 4

【肺炎口罩】又一公司於香港生產醫療級口罩將出品三層過濾及N95

Mommylicious CLUB網上預購

Mommylicious CLUB於Facebook表示，現正預訂138元50個Face Armor口罩。

（Mommylicious CLUB）

Mommylicious CLUB生產口罩的機器本月下旬才會送抵，但Mommylicious CLUB稱，最快4月初可成功生產出第一批口罩，預計每日產量約14萬片，首批口罩將會捐贈給慈善機構免費派發給有需要人士。

預訂網址：按此

提提大家，網購時須衡量風險，若須先付款或留下個人資料，更要留神，盡量選擇信譽好的商舖。