新冠肺炎｜香港寬頻HKBN再出招！兩年免費寬頻（申請條件及方法）

因新型冠狀病毒引起的「武漢肺炎」疫情影響全球經濟，香港的經濟環境也漸漸變得不明朗，在政府的具體紓困措施仍未能正式出台前，有企業就作出了相應紓困行動，與市民一同抗疫，其中就包括 HKBN 香港寬頻。

香港寬頻於今日宣布，繼豁免客戶一個月寬頻服務月費之後，將在未來一個月開始，撥出 10,000 個兩年免費寬頻服務的名額，服務內容包括：

－ 100Mbps 家居寬頻－ Wi-Fi Router

－ myTV Super 基本版

另如果有需要的話可另加月費＄10 附加家居電話及 IDD 服務（包括 30 分鐘免費通話）。目前香港寬頻的家居寬頻月費約為＄250，如果兩年免費，即總共可以省卻約＄6000 的使費，雖然不算太多，但絕對可以減輕家庭支出負擔。

不過是次的申請流程與資格，就有別於上次豁免一個月月費時，想要獲得免費寬頻名額，至少需要符合以下任一資格：

－ 領取綜合社會保障援助－ 每月家庭入息相等或不超過香港家庭入息中位數的 55％－ 領取全額在職家庭津貼－ 領取學生資助處全額津貼之家庭－ 領取長者生活津貼或高齡津貼 － 獲醫管局全數醫療費用減免 － 經香港寬頻是次合作機構評估後轉介

而要申請，也不可以像之前般自行交表，需要先向合作機構遞交申請及有關證明，在批核後再交由香港寬頻發放名額。

以下為各大接受申請的機構分部地址及電話等資料，留意 4 月 1 日開始才會開始接受申請：（點下圖放大）