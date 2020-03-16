新冠肺炎｜香港寬頻HKBN再出招！兩年免費寬頻（申請條件及方法）

數碼生活
撰文：
最後更新日期：

因新型冠狀病毒引起的「武漢肺炎」疫情影響全球經濟，香港的經濟環境也漸漸變得不明朗，在政府的具體紓困措施仍未能正式出台前，有企業就作出了相應紓困行動，與市民一同抗疫，其中就包括 HKBN 香港寬頻。

香港寬頻於今日宣布，繼豁免客戶一個月寬頻服務月費之後，將在未來一個月開始，撥出 10,000 個兩年免費寬頻服務的名額，服務內容包括：

－ 100Mbps 家居寬頻－ Wi-Fi Router
－ myTV Super 基本版

另如果有需要的話可另加月費＄10 附加家居電話及 IDD 服務（包括 30 分鐘免費通話）。目前香港寬頻的家居寬頻月費約為＄250，如果兩年免費，即總共可以省卻約＄6000 的使費，雖然不算太多，但絕對可以減輕家庭支出負擔。

不過是次的申請流程與資格，就有別於上次豁免一個月月費時，想要獲得免費寬頻名額，至少需要符合以下任一資格：

－ 領取綜合社會保障援助－ 每月家庭入息相等或不超過香港家庭入息中位數的 55％－ 領取全額在職家庭津貼－ 領取學生資助處全額津貼之家庭－ 領取長者生活津貼或高齡津貼

－ 獲醫管局全數醫療費用減免

－ 經香港寬頻是次合作機構評估後轉介

而要申請，也不可以像之前般自行交表，需要先向合作機構遞交申請及有關證明，在批核後再交由香港寬頻發放名額。

以下為各大接受申請的機構分部地址及電話等資料，留意 4 月 1 日開始才會開始接受申請：（點下圖放大）

+2
【新冠肺炎】微軟推權威版新冠肺炎互動地圖　一鍵睇全球疫情數字
肺炎口罩（3月16日）HK MASK網上預購　SASA網卓悅賣口罩抗疫套裝
【肺炎口罩】SPT Mask港產口罩周二中午預售：50個/$125　仲有N95
Samsung挑戰Switch？手機加手掣變遊戲機　三星新專利曝光
【肺炎口罩】台灣口罩出口禁令部份解禁！網店買口罩有何選擇？
【肺炎口罩】網購小心！4款口罩含菌超標最多11.5倍　5招分辨好壞
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。