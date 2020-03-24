【動物之森／動物森友會．攻略】手機App影Code拎鬼滅之刃衣裝

【動物之森／動物森友會．攻略】鬼滅之刃角色殺入遊戲之中？非也！只是不少網友自行設計的衣裝而已。其實大家只需要利用我的設計的QR Code就可以讀入其他網友設計的衣裝入遊戲之中，無論《鬼滅之刃》或其他動漫、遊戲角色衣裝都可以簡單取得。下文就教大家利用手機App連結《動物之森》後取得新衣裝的流程，以及為大家提供多達50+以上的衣裝QR Code給大家參考。

要利用QR Code來讀取其他網友的衣裝設計，首先要在《動物之森／動物森友會》遊戲中一些設定才可。完成設定後，便可以利用手機App「Nintendo Switch Online」（iOS及Android都有）來讀取衣裝資料，然後再傳至Switch之中取得。步驟如下：

↓↓↓↓點下圖放大解說↓↓↓↓

+ 16 + 15 + 14

可下載鬼滅之刃角色衣裝

包括：竈門炭治郎、我妻善逸、富岡義勇、鋼鐵塚、蟲柱 胡蝶忍、戀柱 甘露寺蜜璃、蛇柱 伊黑小芭內、殺鬼隊隊員、真菰、錆兔、竈門禰豆子

↓↓↓↓鬼滅之刃角色衣裝QR Code（點下圖放大）↓↓↓↓

+ 40 + 39 + 38

其他動漫及遊戲角色衣裝，因為QR Code圖片太多，因而分開了兩篇文章，可以按以下連結前往參考。

【動物之森／動物森之友】動漫角色衣裝 全QR Code（按此前往）

包括：銀魂（銀時）、刀劍神域（亞絲娜、桐人、莉法、直葉）、Naruto（鳴門、卡卡西）、幼女戰記、美少女戰士、涼宮春日之憂鬱、魔法少女小圓、Re:Zero由零開始的異世界生活、Hunter X Hunter、OverLord、百變小櫻Magic Card、龍珠、浪客劍心...

↓↓↓↓可參考看以下圖片 ＞QR Code 按此前往↓↓↓↓

+ 19 + 18 + 17

【動物之森／動物森之友 攻略】FF及其他遊戲角色衣裝 全QR Code（按此前往）

包括：初音Miku、Fate／Stay Night（Saber）、心跳回憶、Pokemon（小智）、Final Fantasy VII、Final Fantasy VIII、Final Fantasy IX、Final Fantasy X、Final Fantasy XIII、Final Fantasy XIV

↓↓↓↓可參考看以下圖片 ＞QR Code 按此前往↓↓↓↓