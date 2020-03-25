蘋果 Bitten Apple 經典彩虹標誌美國拍賣 底價破紀錄

【Apple 彩虹商標拍賣】前身為蘋果電腦（Apple Computer Inc.）的Apple，一直都有fans追捧該公司的歷史舊物，是要見證它的成長；經典彩虹顏色拼湊的Bitten Apple 蘋果標誌，曾經是美國電腦專案店作為蘋果電腦經銷商證明，這些標誌曾以超過8000美元經傳統拍賣商售出，日前拍賣公司拍賣一個保養極佳的蘋果標誌，以港完計算底價更破紀錄超過十萬港元，香港蘋果迷會否出手網上競投？

Bitten Apple非元祖logo

Apple Computer Inc.（蘋果公司前身）世界著名的「Bitten Apple」（被咬的蘋果）的彩虹色標誌視為電腦界經典標誌，但它並非第一個蘋果公司商標；原本的設計，正是牛頓 (Isaac Newton)坐在蘋果樹下，啟發他對地球引力學說的開端；第一個蘋果商標於1976年由Ronald Wayne設計，後來有傳蘋果聯合創辦人喬布斯（Steve Jobs）認為牛頓標誌太老套，短短使用不足一年的牛頓標誌便被Rob Janoff設計的蘋果標誌取代，一直使用了21年，直到喬布斯1997年重返Apple後才由彩虹色更換為單色設計。

1976年第一個蘋果商標「牛頓」使用不足一年就被撤換【網上圖片】

Bitten Apple的設計亦引來不同說法，有指是向 現代電腦之父 Alan Turning 致敬，因他是咬了一口含有山埃劇毒的蘋果而死；而Rob Janoff的說法就較簡單直接，這被咬的蘋果造了缺口只是讓人一看便知這是蘋果，並非其他水果，而使用彩虹顏色條紋亦是喬布斯的主意，因為他設計的Apple II 正是世界第一部附有彩色顯示螢幕的電腦。

蘋果電腦 Apple Computer Inc. 於1978年的商標設計，被咬的蘋果更成為經典，亦有其背後故事。 【網上圖片】

曾用作放於美國電腦商店（2001年前從未有Apple Retail Store零售店前）識別「蘋果電腦經銷商」的標誌，早前於蘇富比拍賣面5英尺X4英尺、1978年的真品標誌，最後以8,750美元（約HK$68,250）成交。而日前美國Nate D. Sanders拍賣行取得另一幅更完整、彩色橫紋褪色情況更少的完美品，於其官方網站上列出拍賣項目，編號為「LOT #151」，為1976年其中一家授權電腦經銷商擁有，曾用於一場大型電腦展覽會中展示。

有拍賣行取得初代蘋果標誌，本周進行競投 【Nate D. Sanders 官網截圖】

據拍賣行指，這幅標誌處於非常良好狀態，並以金屬畫架鑲嵌保護，拍賣公司以20,000美元（約HK$156,000）作為底價拍賣，現時直至 美國（太平洋）時間3月26日下午5時截至網上競投。