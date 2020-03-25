宮崎駿的十年中文日文版　RTHK、NHK 免費睇陪你家中抗疫

【免費睇】《宮崎駿的十年》是 NHK 與吉卜力工作室合作拍攝的紀錄片，全部總共 4 集。香港電台 RTHK 及日本 NHK 近期分別在網上推出免費收看，等大家可以安心留守家中抗疫，一邊回顧宮崎駿老師十年間的創作歷程。

《宮崎駿的十年》是日本 NHK 電視台與吉卜力工作室合作拍攝的紀錄片，記錄了宮崎駿老師十年的創作歷程，包括《波兒來了》、《繪形繪聲》、《放馬過來》及《別說無聊的藉口》總共 4 單元。

《宮崎駿的十年》記錄了動畫巨匠宮崎駿老師十年間的創作歷程。（RTHK）

在這 4 個單元入面，除了記錄包括 2008 年的《崖上的波兒》及 2013《風起了》兩套作品的精彩幕後片段外，更探討了宮崎駿老師在《風之谷》成名同時母親過世，對後來角色設計的影響；宮崎駿和兒子吾朗合力製作《紅花坂上的海》，父子間針鋒相對的關係；以及宮崎老師力排眾議，製作他第一套歷史人物動畫電影《風起了》的過程等。

《宮崎駿的十年》精彩重點（按圖放大）

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香港電台 RTHK 購入了《宮崎駿的十年》的香港版權，並為紀錄片配上廣東話配音及繁體中文字幕，在 RTHK 31 及 32 台播放；大家亦可以在 RTHK 網頁，以及 RTHK Screen 應用程式收看。另外，若果大家想收看日文原音版本（8 種語言旁白及字幕，但只提供簡體中文），日本 NHK 電視台亦同樣在網上公開免費收看，陪伴大家家中抗疫，對抗武漢肺炎（COVID-19、新冠狀病毒肺炎）。

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連結：RTHK《宮崎駿的十年》網頁版

連結：NHK《宮崎駿的十年》網頁版