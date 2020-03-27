疫情令內地三大電訊商失2100萬用戶？真正原因可能是……

新型冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）衝擊各行各業，對於電信業者而言，究竟有何影響？2020年1至2月間，中國三大電信商用戶卻驟減，不禁讓人紛紛猜想，這和疫情有關嗎？這些用戶又去哪了？

疫情自中國爆發後，如今已過了三個月，全球疫情最嚴重的區域，似乎也從中國轉移到了歐美國家。正當陸企和民眾逐漸恢復正軌時，中國電信三龍頭皆於24日公布了2019年全年財報成績。中國移動、中國電信和中國聯通三家業者，在2019年獲利金額共達1,384.88億人民幣，若換算一下，平均每日賺近3.79億人民幣，其中中國移動賺最大，去年獲利金額就達1,066.41億人民幣。

看似振奮人心，一片欣欣向榮之際，一項數據卻在近日引發熱議。在2020年1至2月間，三大電信商的用戶卻驟減，一共流失了2,100萬名用戶，中國移動更是20年以來，首次單月用戶呈下降趨勢。

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2,100萬名用戶去哪了？

根據《彭博社》統計，在這兩個月間，中國移動用戶減少了逾800萬、中國聯通則減少了780萬戶，而中國電信則表示，一共流失了560萬名用戶。

儘管三家業者的用戶總數已高達16億，這數字只是鳳毛麟角，但碰上疫情肆虐的特殊時期，不禁讓人紛紛猜測背後的原因，甚至有人聯想，這個數字是否和疫情喪生的人數有關。

從常理來看，電信用戶流失無非是門號停用註銷。

疫情讓中國各企業、公司幾度延遲復工，停擺運轉好長一陣子，不少人甚至也失業，有的人在春節期間回家過年，也遲遲無法返回工作的城市，不能排除一些用戶為了節省開支而註銷原有門號，畢竟中國人口近14億，但門號總數卻達16億，「一人多號」的情形是存在的。

中國電信龍頭——中國移動，在今年歷經史上第一次用戶單月流失。（數位時代提供）

另一方面，「門號攜碼」在中國過去不被允許，直至2019年11月底這一服務才正式上線，這可能也抑制了用戶數的成長。

藉此機會，中國政府也在清除一些「殭屍用戶」，現在在中國要申辦新門號，除了得出示身分證「實名登記」外，還需要「人像對比」，確認證件是本人後才能辦理，嚴格的規範，或許也影響到申辦進程。

在中國電信的財報會議上，中電信執行副總裁王國權也解釋，過去用戶辦理新門號，主要都是在實體線下門市完成，但在疫情期間，許多門市無法營業，只接受在線上辦理，這也是用戶衰退的原因之一。

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五百萬名用戶辦5G服務，卻沒有5G手機可用

然而，2020年本該是電信「改朝換代」的重要時刻，最值得觀察的影響範圍之一，勢必是5G。

綜觀全球5G佈局，雖然跑最快的是韓國，但中國、美國緊追在後。中國於去年11月正式商用，即便經歷了一場武漢肺炎，不但讓5G基礎建設暫時停擺，也降低了消費者購買5G手機的意願，但GSMA日前仍表示，2020年中國在全球5G連接佔比將達70％，依舊是高的國家。

國外分析師克里斯．蘭恩（Chris Lane）就曾估計，中國5G用戶在2020年底將達1.2億，雖然中國聯通並未透露5G用戶具體數字，但截至今年2月，中國移動及中國電信兩家業者申辦5G用戶總數共計2,613萬，已達目標兩成。

5G手機的消費力道，受疫情影響開始疲軟。（數位時代提供）

但是，中國消費者購買5G手機進度，卻跟不上申辦5G服務的進程。

截至2020年2月，中國5G手機出貨量已達2,161萬台，這與上述申辦5G人數相比，少了近500萬，不少中國消費者辦了5G服務，但卻沒有真正支援5G的終端裝置可用，受到疫情影響，消費動能疲軟或許也是原因之一。

當中國正逐步恢復正軌，5G裝置供給面未來是否能順利跟上需求面，也是值得關注的焦點之一。

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