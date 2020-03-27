【新冠肺炎】iPhone 12不會因疫情推遲？分析師指Apple早有應變

【iPhone 12 5G 傳聞】新型冠狀病毒（COVID-19、武漢肺炎）疫情下，牽連科技產品推出，包括部分生產線在中國的Apple。即使最重要代工廠的富士康目前已恢復生產並開始着手準備iPhone 12系列量產事宜，《日經亞洲評論》認為肺炎大流行打擊iPhone 12需求，並帶來持續供應鏈問題，Apple正考慮把預期9月發布的5G iPhone 12的推遲數個月上市。然而Loup Ventures分析師卻獨排眾議認為iPhone 12將如期秋季9月面世。

據了解，Apple起初計劃於3月初開發出具體的iPhone 12原型測試機，但由於中美之間的旅遊管制而被迫推遲至3月底。及後美國疫情急劇惡化，又一再令原型機延遲面世。《彭博社》（Bloomberg）早前引述消息報道，iPhone 12 5G版有望秋季推出，但仍存在一些變數，可能稍為推遲出貨日期（點擊放大圖片細睇詳情）：

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《日經》引述消息人士指武漢肺炎疫情中斷了Apple部份供應和組裝鏈，撇除如此困境，Apple憂慮當前疫情大大降低消費者升級手機的意欲，令首款5G iPhone（iPhone 12）需求疲弱。為確保新手機暢銷，Apple打算推遲新手機發布，最壞情況是2021年才上市，有可能嚴重打亂Apple未來的產品發布計劃。一些零部件供應商也向《日經》表示已收到通知，推遲量產計劃約兩、三個月。摩根大通（JP Morgan）分析師Gokul Hariharan指，iPhone 12的工程及生產驗證測試（VT）或較過往遲開始進行。

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iPhone 12無懼疫情影響開發 9月照常發布！不過出貨量……

Loup Ventures分析師Gene Munster卻於新報告表示不同意iPhone 12 5G要等到2021年才上市。他提醒投資者毋須悲觀，新手機仍會如期今年秋季發布。Munster指出一般認為iPhone由概念設計到上市需時一年的概念全屬「誤解」，他估計整個iPhone開發計劃通常需要三至四年時間。因為Apple硬件技術負責人Johny Srouji曾表稱蘋果工程師和設計師於發布一部iPhone多年前便能使用該iPhone的功能。Munster由此推算，在確定發布年份的3月底，有關iPhone的大部分設計和供應鏈計劃經已完成。

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+ 5 + 4 + 3

Gene Munster又稱目前iPhone 12在中國的製造和組裝廠房如台積電（TSMC）已開始增加產量。考慮到中國的生產將保持穩定且能快速變化，供​​應鏈可望於9月底交付數百萬部iPhone。此數字與過去秋季發布週期的發行量一致。話雖如此，Munster預計新手機的初時需求會疲弱，但他說此方面不會促使Apple推遲發布，樂觀認為未來五年內5G對日常生活的影響將遠超炒作的預期。最後Munster指出Apple的業務計劃是以十年作單位，其優厚財力能夠應對任何意外情況，包括武漢肺炎對生產線的打擊。

在5G iPhone延遲傳聞中必須牢記的是，Apple是以數十年而不是幾年的時間來計劃其業務 - 這是長期被低估的競爭優勢。此優勢的核心是該公司的資產負債表，使它能夠應對意外情況。從COVID-19到金融危機，或對新iPhone的初期需求疲軟，無所不包。擁有超乎想像的豪華計劃，這是我們對Apple在未來幾年內保持和擴展其技術領先地位之能力充滿信心的原因之一。 Loup Ventures分析師Gene Munster

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資料來源：AppleInsider、Nikkei Asian Review、Loup Ventures