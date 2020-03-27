iPhone 12刪劉海？疑蘋果官網露玄機　鏡頭大升級仲有驚喜功能？

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【iPhone 12消息 / 傳聞】暫名iPhone 12的Apple（蘋果）新一代旗艦機，外形一直是焦點之一，雖然之前盛傳可能保留「劉海」，但近日有消息傳出疑似蘋果官網出現iPhone 12外形圖，顯示可能除掉「劉海」。另據之前消息，iPhone 12相機將有大升級！

外國爆料網站slashleaks放出疑似蘋果官網圖片，見到寫有「iPhone 12」的圖示。

「iPhone 12」相信是新一代iPhone命名。令人關注的是，名稱上方的手機圖形，是全屏設計，沒有了iPhone 11、XR等的劉海造型，故估計「iPhone 12」可能取消了「劉海」設計。

不過，蘋果官網未見有iPhone 12圖示，未知是已下架相關內容，還是只屬網民改圖圖片，看來iPhone 12確實外形仍有待官方正式公布了。

蘋果官網未見有iPhone 12圖示。（Apple）

資料來源：cnmo

iPhone 12鏡頭增至6400萬像素及新功能　支援5G有新設計

YouTube頻道EverythingApplePro與知名爆料人Max Weinbach早前合作，揭示了iPhone 12 Pro資料，預料其主要更新集中在硬體方面。

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保留3鏡頭　增至6400萬像素

相機是iPhone 12 Pro主要升級點，除了保留3鏡頭，預期會採用與三星Galaxy S20 Ultra 類似策略，加大相機像素提升遠距拍攝細節，而iPhone 12 Pro的鏡頭會採用6400萬像素。

（Apple）

其實現時iPhone 11 Pro雖然只有1200萬像素超廣角、廣角及長焦距三相機，但拍攝質素已媲美專業級單反相機，如果iPhone 12 Pro鏡頭進一步提升，效果的確令人期待。

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iPhone 12 Pro鏡頭4大改進：

電池電量提升

為了應付5G帶來的續航挑戰，iPhone 12 Pro會提升電池電量，從現時iPhone 11 Pro Max的3969 mAh，增加至4400 mAh。

（iFixit）

資料來源：EverythingApplePro

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