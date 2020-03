【新冠肺炎】坂本龍一經典音樂會免費網上重溫！為全球抗疫打氣？

【坂本龍一音樂會網上直播】武漢肺炎/新型冠狀病毒/COVID-19瘟疫持續。日本當代傳奇作曲家坂本龍一( Ryuichi Sakamoto )原定4月的香港演出,都敵不過對新冠狀病毒擴散的憂慮和恐慌,主辦單位西九文化區決定將音樂會延期至今年9月。因應情況,坂本龍一突然決定於4月舉行音樂會,免費網上直播。

日本著名音樂家坂本龍一跟三味線演奏家本條秀慈郎(Hidejiro Honjoh),將於4月2日晚上舉行音樂會,更會經指定平台提供免費網上直播。詳情如下(點擊放大圖片細睇詳情):

直播平台dTV資訊(點擊放大圖片細睇詳情):

屆時可上dTV免費收看,可惜只能透過日本IP及日本信用卡登記dTV個人戶口,換言之不是全球播放。

但日本以外的樂迷不用失望,因為本星期起一連四周,commmons官方Youtube頻道會公開坂本龍一的經典演出。首段《playing the piano europe 2009_Limited Edition》音樂會錄影已於香港時間今日3月27日晚上8點首播。

《Ryuichi Sakamoto | Trio Tour 2011 in Europe》、《UTAU LIVE IN TOKYO 2010 A PROJECT OF TAEKO ONUKI & RYUICHI SAKAMOTO_Limited Edition》及《GLENN GOULD GATHERING_Limited Edition》三場昔日音樂會也將分別於4月3日、10日及17日晚上7時Youtube直播,屆時全球網民均可免費重溫。

如今commmons Youtube頻道已暫時收起直播link。不過樂迷也可以記定這數個時間。

資料來源:commons官方Facebook及Youtube、dTV