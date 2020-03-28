【新冠肺炎】Apple 推出初步篩查網站﹑APP　分析病徵及提供建議

【武漢肺炎】（新冠肺炎／COVID-19）疫情蔓延至歐美，普通市民或對武漢肺炎的認識並不足夠。對病徵的了解不足，有機會導致拖延獲得合適治療的時間，甚至增加傳染的風險。Apple 有見及此，推出武漢肺炎的專屬網站和應用程式，幫用戶初步分析病徵，及提供建議。

Apple COVID-19

名為「Apple COVID-19」的網站和 App，是 Apple 聯同美國疾病管制與預防中心（CDC）﹑白宮和聯邦緊急事務管理署製作而成，目的是幫助用戶，初步分析身體出現的疑似武漢肺炎病徵，分析出用戶是否需要作進一步的測試。用戶在網站或 App 中，將會回答多條問題，如身體上出現的不適情況﹑身邊有沒有確診人士，以及 14 天內有沒有去過存有疫情的國家等。

Apple COVID-19 網站和應用程式（Apple 圖片）

如果有以上的徵狀，程式會直接叫你致電「911」救助（Apple COVID-19 網站截圖）

當用戶回答了所有問題後，「Apple COVID-19」就會提出抗疫的建議，如自我隔離等。在開始「Apple COVID-19」的初步篩查前，程式會建議有上圖徵狀的用戶，要馬上致電「911」救助。

回答所有問題後，程式會提供建議（Apple COVID-19 網站截圖）

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打擊假消息

網上有關武漢肺炎的消息更大量，不過也存在部分假消息，這類消息除會誤導市民外，更大機會是影響抗疫工作。Apple 為了確保網上資訊的真確性和可信度，在「Apple COVID-19」上的資訊都只由可靠的消息來源提供，如 CDC 等美國國家部門等。

Apple COVID-19 APP（下載連結）

Apple COVID-19 官方網站（按此進入）