Polaroid Now 寶麗來即影即有復興 加自動對焦、7色齊發機身更細

【Polaroid Now】寶麗來即影即有相機近年回歸，以Polaroid Originals推出包括OneStep系列（OneStep2、OneStep+）加入現代科技元素，解決不少舊有即影即有相機成像問題，而2020年Polaroid 推出新系列 Now，不再「Original」、不單是彩虹7色齊發，更加入用家一直希望有的自動對焦功能！

寶麗來以新名Polaroid Now推出更多顏色即影即有相機【Polaroid】

Polaroid Now是寶麗來82年的新系列，2017年Polaroid Originals復刻OneStep即影即有系列相機、更推出OneStep+、OneStep Lab配合智能手機拍攝或列印數碼相片。今年寶麗來正名Polaroid，所以推出Polaroid Now即影即有相機，全球將推出7種機身配色。

▼Polaroid Now 7色睇真啲【點圖放大】▼

+ 3 + 2

參照OneStep復刻版，Polaroid Now繼續支援Polaroid Originals i-Type 及 600-Type 連電池相紙框，但機身會有輕微減少體積(150.2 × 112.2 × 94 mm)，保留並加大USB充電閃光燈外，在新系列鏡頭後會有一道彩虹，是代表新系列的標誌。

+ 6 + 5 + 4

自動切換對焦模式

能自動切換對焦模式是Polaroid Now新功能【Polaroid】

Polaroid Now 在即影即有相機中帶來新技術，以往玩家透過觀景器中看到的景像，難以準確對焦，而Polaroid Now 可以自動偵測遠景（Wide）和肖像（Protrait），在兩種模式之間自動切換，更能準確捕捉拍攝風景或人物，避免因為忘記切換拍攝模式而錯過正確對焦模式。

Polaroid Now 已於寶麗來網站發售，全球陸續推出紅、橙、黃、綠和藍色版本，香港將於4月9日起推出白色及紅色版本，售價HK$1,299。