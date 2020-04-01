【4月1日】肺炎肆虐　Google 取消今年愚人節惡作劇活動

肺炎疫情全球肆虐，Google 本來每年 4 月 1 日愚人節都有發布惡作劇的傳統，不過今年實在不是開玩笑的好時機，所以 Google 亦正式宣布取消今年的愚人節惡作劇活動，希望大家認真看待疫情。

Google 本來每年 4 月 1 日愚人節都有製作惡作劇的傳統，而愚人節的各種惡搞新聞亦都是各大外國媒體近年利用互聯網掀起話題的方法，不過今年肺炎疫情肆虐，全球短期內似乎都辦法解決這個危機，在這個時勢開玩笑實在不合時宜。因此，Google 亦正式宣傳，取消今年愚人節的惡作劇活動，讓大家可以認真抗疫。

↓↓↓↓ Google 近年部份好玩愚人節惡作劇 ↓↓↓↓

其實 Google 每年愚人節都開不少心思跟各位用戶開玩笑，例如讓大家可以在 Google Maps 上以自己附近的地圖玩《食鬼》、以 Google Maps 尋找 Wally、為 Chromebook 設計的自拍棍及 VR 紙盒、實體化 Gboard、Google 波波紙鍵盤等產品（當然是全部都沒有生產）。Google 一片苦心，就是希望大家不要在疫情嚴峻的情況開玩笑，希望大家亦注意一下，在愚人節千萬不要用疫情作話題來惡作劇吧！