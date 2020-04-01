口罩情報｜港產Oxyair Mask延至4.15開賣　95元50個(附購買方法)

撰文：李家樑
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【Oxyair Mask HK港產口罩】COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情下港產口罩崛起，其中Oxyair Mask會在4月派籌發售成人及兒童口罩，詳情正式公布，透過The Gulu App網上抽籤。
【4月11日更新】官方公布將延至4月15日才公開預售抽籤。
Oxyair Mask將推出彩虹7色特別版口罩。（Oxyair Mask）
Oxyair Mask以「獅子山下精神」作口號，聲稱由幾位小市民小商人創辦，沒有「強大背景」，會出售成人及兒童口罩，預計首批成人口罩售95元50個、兒童口罩60元30個。
↓↓↓ 口罩規格 ↓↓↓
發售詳情：
Oxyair Mask會在4月15號至4月17號（星期三至星期五）每日早上9時30分及晚上6時30分派籌抽籤，每次1000個名額，合共10000個名額；若成功「中籤」，會直接跳入付款介面，付款方法如下：
Oxyair Mask表示，每次抽籤大約5分鐘就知結果，頭5天試行後會檢討再增加名額及數量，而頭10次抽籤每人限購一盒，成功購買的人會進入「保護區」為期14日，即限期內不能重覆抽籤。
Oxyair Mask另提到，4月13日晚上會另外會開放兩個渠道及數量，讓醫護人員和長者以Google form登記購買，詳情可瀏覽Facebook。
Oxyair Mask Facebook：按此
（Oxyair Mask）
↓↓↓ Oxyair Mask原材料情況 ↓↓↓
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