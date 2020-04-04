Nokia 2.3 及 C2 超抵玩登場　唔使一千 Android 功能規格即睇

Nokia 2.3 及 C2 兩部定價在 $1,000 港元以內的 Android 手機同步推出，應該是近期其中兩部最平價的 Android 產品。呢輪 WFH 慳唔少路費，到底大概一個月車錢可以買到咩機能？即刻同大家睇睇！

Nokia 推出兩部配備輕量版 Android 9 Pie Go 版本的 Nokia 2.3 及 Nokia C2，兩者定價同樣在一千元以內，前者定價為 $998，後者則為 $698，到底這個價位可以享用什麼功能，以下就為大家介紹。

↓↓ Nokia 2.3 機身功能全面睇（按圖放大）↓↓

Nokia 2.3 配備 6.2 吋 HD+ 水滴型屏幕。（Nokia）

Nokia 2.3 配備 6.2 吋 HD+（1520 x 720）屏幕，內建聯發科 Helio A22 四核處理器器，配備 2GB + 32GB 儲存，支援 400GB microSD，而且設有真 3 卡（雙 nanoSIM + microSD）插座。最特別之處，是將高階產品的 AI 拍攝搬到 Nokia 2.3 之中，配合 1,300 萬像素 f/2.2 主鏡及 200 萬像素景深鏡頭，可以做到 AI 散景、多重曝光夜攝，及最佳時刻連續相片拍攝等功能，以 $998 的定價來說，算是功能豐富的選擇。

↓↓Nokia C2 機身功能全面睇（按圖放大）↓↓

Nokia C2 配備 5.7 吋標準設計屏幕。（Nokia）

至於定價 $698 的 Nokia C2，就以超抵玩 4G 手機作定位。配備北京展訊 Unisoc SC9823E 1.4GHz 四核心處理器、1GB + 16GB 儲存，並支援 64GB microSD 及真 3 卡插槽，C2 的規格絕對與其定價相乎。5.7 吋的 HD+ IPS 屏幕為 18:9 比例，主鏡頭為設有 LED 補光燈的 500 萬像素 f/2.2 自動對焦鏡頭，而 500 萬像素前鏡頭亦同樣設有 LED 補光燈。

Nokia 向來以擅長推出入門級機種而聞名，相信這兩台新機將會頗受發展中市場歡迎。順帶一提，不論是 Nokia 2.3 或者 C2，都設有更加可愛的薄荷綠配色，不過香港暫時只會引入灰黑配色，有興趣的朋友要留意一下。