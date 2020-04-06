港產口罩│PrimeHK今午2時預售125元50個　維特健靈Nano周三開訂

【PrimeHK、維特健靈Vita Green港產口罩】COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情下不場人及商戶都設廠自己生產口罩解決口罩荒。本周就再有多間港產口罩會公開預售，包括PrimeHK和維特健靈。

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PrimeHK

香港本地口罩生產商PrimeHK在香港葵涌區設廠生產口罩，工廠能容納5條生產線，預計每條生產線每日可生產12萬個口罩。

（PrimeHK）

PrimeHK表示，正申請香港品質保證局（HKQAA）「醫用防護口罩產品認證計劃」，並申請ISO14644-1合規證書，稱未來能夠製造合乎ASTM 第1及第2級防護標準的三層過濾外科成人口罩，而今次預售，會先推出ASTM第1級防護標準成人口罩。

預售詳情：

日期：4月6日（星期一）下午2時

售價：125元50片成人外科口罩，每人限購2盒

*細菌過濾率（BFE）及粒子過濾率（PFE）達95%或以上

*首輪推出8萬盒預售，預計5月上旬交付予消費者

（PrimeHK）

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維特健靈

本港中成藥廠「維特健靈」與生產及研發空氣過濾專利物料MultiH®之廠商「百達洋行」，合作生產納米纖維殺菌防毒口罩，首批將於周三在網上預訂。

「Nano-HF95」納米抗菌口罩 10個裝

預訂時間： 4月8日（星期三）下午3時

售價：每包50元，每人限訂1包（10個裝）

口罩規格：通過ASTM F2100-2019標準，BFE、PFE ≥95%

預訂方式：於預訂連結登記後，選擇取貨的維特健靈專門店

付款方式：於登記時選取的專門店取貨時，以現金付款

↓↓↓ 口罩詳情 ↓↓↓

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