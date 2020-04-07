動物之森／動物森友會神人玩家無人島變新市鎮！超強都市化發展

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【動物之森／集合啦！動物森友會】熱潮沒法擋，特別是肺炎瘟疫下無法外遊外出，人人都將度假的渴望投射到無人島上。《集合啦！動物森友會》（動物之森）實體Nintendo Switch卡帶在香港被炒至比原價範圍貴2、3百元開外，就連主機價格也急升。遊戲推出不足三星期，高手們已經開始進行Minecraft式的改造實驗！日本一些玩家就將無人島改造成日式新市鎮，鋪設瀝青馬路、斑馬線、電燈柱等現代都市石屎建築，徹底洗去無人島原始自然面貌！

如果現實中是土木工程師或建築師，玩《集合啦！動物森友會》（動物之森）也許會忍不住手「技癢」，就像以下一位網民「ぽk」（＠po0000000000），斑馬線馬路鋪得似層層（點擊放大圖片細睇詳情）：

不過講到成個日本市鎮砌出來，就要睇睇勁人玩家「kaiki」（@000kaiki），不講清楚你會以為是在日本鐮倉（點擊放大圖片細睇詳情）：

kaiki沒有「揸流攤」，只見其小島活脫脫是日本都會格局，瀝青馬路斑馬線外，橋樑流水、石屎圍牆、日式平房、汽水機和電燈柱、電欖等一應俱全（點擊放大圖片細睇詳情）：

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kaiki一改再改，又把一般日本市區變成近郊小鎮，有後園農田，樹木枝葉扶疏，較具大自然氣息（點擊放大圖片細睇詳情）：

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另一位神人「vivi@veil」（＠vivi_ship8）西洋風結合日本和風的漂亮街區，直頭起了個瀑布宮殿出來！（點擊放大圖片細睇詳情）：

欣賞和洋折衷的都市無人島（點擊放大圖片細睇詳情）：

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或者睇到此處你還覺得是高超CG繪圖，不過不好意思，全部城鎮建造有片有真相。只能話《集合啦！動物森友會》（動物之森）的素材保持更新，而玩家創意點子完全發揮底下，本來一個平平無奇的無人島變宇宙殖民地都得。

有片有真相：

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