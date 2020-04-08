HKTVmall口罩4月13日抽籤　65元30個　安排及須知一文看清

【HKTVmall 口罩】COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情下口罩難求，HKTVmall今晚（4月8日）公布香港製造口罩登記抽籤安排。

有關口罩交易之詳情(如時間、日期、地點等)，需留意有關商戶之最新安排。交易前請留意各網店或平台之條款及細則，並需自行承擔風險。 如有查詢或疑問，請自行與相關商戶聯絡。為方便讀者，香港01僅作消息搜集，對相關交易概不負責。

（HKTVmall）

HKTVmall表示，首次開賣以「先登記抽籤，中籤後購買」形式隨機抽出3000人購買口罩，每人限購一盒，而為免出現同時間太多人「整冧server」，使用了微軟雲端服務Azure做登記系統，估計1分鐘處理到300萬個登記申請。

口罩登記抽籤安排：

日期：4月13日（星期一）

時間：早上9時至4月19日（星期日）晚上11時59分

↓↓↓ 流程如下 ↓↓↓

HKTVmall強調，今次並非先到先得，中籤人士會獲手機短訊通知，中籤結果亦會在HKTVmall應用程式及網頁內公布；未中籤人士會收到電郵通知，資料自動保留至下一次抽籤，毋須重複登記。

購買口罩日期：4月27日（星期一）至5月3日（星期日）

口罩資料：

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