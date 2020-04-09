PlayStation 4 Pro 真零機價 攞盡最多5G數據及入手 FF7 攻略

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【PS4 Pro csl零機價 出機】csl 5G 上台，唔出 5G 機，原來仲可以零機價出 Sony PS4 Pro！PlayStation 與csl 合作，推出「PlayStation 4 主機優惠服務計劃」，可以零機價出 PS4 主機外，更可以享用 5G 數據優惠及入手 FINAL FANTASY VII REMAKE！

PlayStation 與csl 合作，由 4 月 10 日起，csl 客戶選用指定 4G/5G 服務計劃上台或續約，選擇手機之外，更增添了可以選擇以 $0 機價購買「PS4 Pro 2TB 遊戲組合」或「PS4 MEGA PACK 遊戲組合」的選項。

在 csl 上台簽定合約，可以零機價帶走 PS4 Pro 主機。（Sony）

其中「PS4 Pro 2TB 遊戲組合」（建議零售價 $4,346）包括 PS4 Pro（極致黑）2TB HDD主機、PS4 遊戲《Just Dance 2020》（光碟版） 及 PlayStation Camera；而「PS4 MEGA PACK 遊戲組合」（建議零售價 $3,246）則包括 PS4（極致黑）1TB HDD主機、《God of War》（中英文合版／光碟版）、《Horizon Zero Dawn: Complete Edition》（中英文合版／光碟版）及《UNCHARTED 4: A Thief's End》（中英文合版／下載版）共 3 款遊戲、PlayStation Plus 3 個月會籍、PS4遊戲《Just Dance 2020》（光碟版）及 PlayStation Camera。

csl 用戶可以從 5G 或 4G 服務計劃中，揀選適合自己的組合，選用最少 $39 或以上的增值服務及繳交 $18 每月行政費，並簽定最少 24 個月合約，預繳 $2,746 起購買「PS4 Pro 2TB 遊戲組合」或預繳 $2,546 起購買「PS4 MEGA PACK 遊戲組合」（預繳費用於合約期內分期回贈）。

↓↓「PlayStation 4 主機優惠服務計劃」詳情 ↓↓

csl 用戶在 4 月 10 起購買以上 PS4 主機優惠服務計劃，更可以在 csl 專門店加購於 4 月 10 日推出的《FINAL FANTASY VII REMAKE》 藍光光碟普通版乙隻（$468），唯數量有限，售完即止。

選購「PlayStation 4 主機優惠服務計劃」的用戶，可以用 $468 加購《FINAL FANTASY VII REMAKE》 藍光光碟普通版乙隻。（Sony）

享用真零機價出 PS4 Pro 攻略

另外，指定大專院校學生成功選用「大專生 U-Plan」的 4G 月費計劃，更可享免預繳出機優惠（受有關條款及細則約束），不過就要簽定 36 個月的合約。

享用最多數據優惠攻略

而無論各位準備購買「PS4 Pro 2TB 遊戲組合」抑或「PS4 MEGA PACK 遊戲組合」，大家細心留意，選用 5G 組合價當中的 80GB 月費計劃，其實是可以享用到每月最多的數據用量。不過，沒有 5G 手機的話，就只能夠繼續使用 4G 網速了。

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