PlayStation 4 Pro 真零機價 攞盡最多5G數據及入手 FF7 攻略

【PS4 Pro csl零機價 出機】csl 5G 上台,唔出 5G 機,原來仲可以零機價出 Sony PS4 Pro!PlayStation 與csl 合作,推出「PlayStation 4 主機優惠服務計劃」,可以零機價出 PS4 主機外,更可以享用 5G 數據優惠及入手 FINAL FANTASY VII REMAKE!

PlayStation 與csl 合作,由 4 月 10 日起,csl 客戶選用指定 4G/5G 服務計劃上台或續約,選擇手機之外,更增添了可以選擇以 $0 機價購買「PS4 Pro 2TB 遊戲組合」或「PS4 MEGA PACK 遊戲組合」的選項。

在 csl 上台簽定合約,可以零機價帶走 PS4 Pro 主機。(Sony)

其中「PS4 Pro 2TB 遊戲組合」(建議零售價 $4,346)包括 PS4 Pro(極致黑)2TB HDD主機、PS4 遊戲《Just Dance 2020》(光碟版) 及 PlayStation Camera;而「PS4 MEGA PACK 遊戲組合」(建議零售價 $3,246)則包括 PS4(極致黑)1TB HDD主機、《God of War》(中英文合版/光碟版)、《Horizon Zero Dawn: Complete Edition》(中英文合版/光碟版)及《UNCHARTED 4: A Thief's End》(中英文合版/下載版)共 3 款遊戲、PlayStation Plus 3 個月會籍、PS4遊戲《Just Dance 2020》(光碟版)及 PlayStation Camera。

csl 用戶可以從 5G 或 4G 服務計劃中,揀選適合自己的組合,選用最少 $39 或以上的增值服務及繳交 $18 每月行政費,並簽定最少 24 個月合約,預繳 $2,746 起購買「PS4 Pro 2TB 遊戲組合」或預繳 $2,546 起購買「PS4 MEGA PACK 遊戲組合」(預繳費用於合約期內分期回贈)。

↓↓「PlayStation 4 主機優惠服務計劃」詳情 ↓↓

csl 用戶在 4 月 10 起購買以上 PS4 主機優惠服務計劃,更可以在 csl 專門店加購於 4 月 10 日推出的《FINAL FANTASY VII REMAKE》 藍光光碟普通版乙隻($468),唯數量有限,售完即止。

選購「PlayStation 4 主機優惠服務計劃」的用戶,可以用 $468 加購《FINAL FANTASY VII REMAKE》 藍光光碟普通版乙隻。(Sony)

享用真零機價出 PS4 Pro 攻略

另外,指定大專院校學生成功選用「大專生 U-Plan」的 4G 月費計劃,更可享免預繳出機優惠(受有關條款及細則約束),不過就要簽定 36 個月的合約。

享用最多數據優惠攻略

而無論各位準備購買「PS4 Pro 2TB 遊戲組合」抑或「PS4 MEGA PACK 遊戲組合」,大家細心留意,選用 5G 組合價當中的 80GB 月費計劃,其實是可以享用到每月最多的數據用量。不過,沒有 5G 手機的話,就只能夠繼續使用 4G 網速了。