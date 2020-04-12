口罩情報│HKTVmall口罩4.13登記抽籤　免DQ注意位及免運費教學

HKTVmall口罩將於4月13日至4月19日登記抽籤，開始前先看購買重點tips，以及如何免運費，抽籤及購買HKTVmall港產口罩時就事半功倍了！

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情下，HKTVmall在台灣重金購買口罩機來港製造口罩，紓緩港人口罩荒。

↓↓↓ HKTVmall口罩機及生產情況 ↓↓↓

+ 10 + 9 + 8

HKTVmall今次抽籤及出售的是3層外科口罩（30個），每盒65元，符合美國ASTM標準Level 2，細菌過濾效率（BFE）、粒子過濾效率（PFE）、病毒過濾效率（VFE）均達98%。

↓↓↓ HKTVmall口罩詳情規格 ↓↓↓

（HKTVmall）

HKTVmall口罩抽籤及購買注意事項

HKTVmall將於4月13日（星期一）早上9時至4月19日（星期日）晚上11時59分，讓市民登記抽籤。首次開賣會以「先登記抽籤，中籤後購買」形式隨機抽出3000人購買口罩，每人限購1盒。

登記抽籤及購買流程如下：

4大重點須知免DQ

要中籤，首先當然要成功登記，以下4大注意位大家要留意，以免「得個桔」。

↓↓↓ 4大重點須知 ↓↓↓

如何免運費？

要在HKTVmall購物免運費，普通會員須購物滿500元，VIP會員須滿350元，自取（門市、合作商戶及流動自取車）則須滿200元；若未買滿以上金額，VIP 會員運費40元，普通會員運費80元。

至於何時有第二輪抽籤，HKTVmall說暫時只能公布第一次抽籤日期，往後生產口罩到一定數量，就會再抽籤。

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（HKTVmall）