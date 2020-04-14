iOS 14或增新功能「Clips」　免安裝也即可使用第三方App部份功能

【iOS 14傳聞】Apple每年更新iOS，而將於今年內面世的iOS 14或有慳位新功能？外媒9to5Mac在iOS 14早期版本程式碼中發現「Clips」的新API，能讓用家在毋須安裝App下，即可透過掃描QR Code二維碼使用第三方App的部份功能。

目前用iPhone掃描器辨識附帶網址的QR Code時，手機會默認直接以Safari瀏覽器打開該網址。若果某QR Code及其網址有連繫專屬App時，而用家iPhone又有安裝該App，掃描時則會自動打開App來瀏覽網址內容。

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iOS 14的「列表視圖」將提供幾個不同的排序選項和資訊：用家可以過濾應用程式，方便看到當刻有未讀通知的App。視圖亦可過濾出最近使用過的App，從而了解最常用和最不常用的App，及早刪除。（香港01美術部製圖）

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根據9to5Mac對iOS 14早期版本代碼的分析指出，全新API「Clips」容許App開發者從其應用程式提供部份互動內容，即使沒有安裝該App的用家也能使用。「Clips」跟iPhone內置的QR Code掃描器配合。用家一以手機鏡頭掃QR Code，即能透過手機上顯示的App形式卡片使用它的部份互動功能。

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以Youtube為例，假設用家收到的QR Code帶有導向YouTube影片鏈結，但iPhone上卻未安裝Youtube官方App。用家可以利用iOS 14內置的Clips API來掃描QR Code，Youtube影片將會在一張浮動卡片上播放，而不再在Safari網頁上呈現。

App開發者將需決定其應用程式的哪一部分會經iOS 14下載，讀取App專屬內容。浮動卡片將顯示從App Store下載完整版本的應用程序的選項。據悉Apple已開始測試Clips API，更邀請了OpenTable、Yelp、DoorDash、Sony PlayStation及YouTube協助測試。預計iOS 14將於6月WWDC發布。

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資料來源：9to5Mac