iPhone 9 / iPhone SE 2020盛傳4月中發布？親民價3千出頭有交易

【iPhone 9 / iPhone SE 2傳聞】據外媒報道，iPhone SE 2020（或稱iPhone 9）將於4月15日正式發布。此機跟iPhone SE同樣是市場定位經濟，走親民路線的平價版iPhone，售價或低至399美元（約港幣3,100元）。

外媒Tom's Guide及《福布斯》（Forbes）引述Front Page Tech記者Jon Prosser的Youtube影片，指新一代iPhone SE（暫時傳聞名稱：iPhone SE 2020、iPhone 9）將於2020年4月15日、換言之是本周三發布，並於4月22日出貨。不過新冠肺炎會否影響出貨速度仍屬未知之數。其實Jon Prosser本月初已於個人Twitter發推文談論是次預測。

新一代平價iPhone設計據傳與十年前舊機iPhone 4類似，都是採用方正邊框。 (網上圖片)

相關影片：

相關Twitter推文（點擊放大圖片細睇詳情）：

iPhone 9 update 👀



Per an internal meeting yesterday, Apple is now preparing for an April release.



Tentative dates:

- Announcement on April 15

- Shipments on April 22



Keep in mind: we’re in the middle of a pandemic, and things could change.



Fingers crossed 🤞 pic.twitter.com/egz8UWXd9F — Jon Prosser (@jon_prosser) March 31, 2020

新一代平價iPhone價錢＋功能整合

重溫2019年iPhone SE 2／iPhone 9預測（點擊放大圖片細睇詳情）：

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Apple著名分析師郭明錤去年曾預測，新一代平價iPhone會延續iPhone 8設計，搭載4.7吋熒幕、3GB RAM並有64 GB和128 GB儲存空間。配色則提供太空灰、銀色及紅色選擇，售價估計399美元（港幣約3,100元）起跳。此機不會有Face ID臉部辨識，但內置處理器會升級至跟iPhone 11同級的A13 Bionic晶片。

網名 「OnLeaks」 的著名爆料達人Steve H.McFly，曾放出疑似4.7吋新平價iPhone外觀設計渲染圖，細節如下（點擊放大圖片細睇詳情）：

今年3月底，外媒9to5Mac在iOS 13.4.5 Beta代碼中除了確認有iPhone 9存在，Touch ID亦會回歸到此新一代平價版iPhone。從細節觀之，CarKey API包含具有Touch ID的iPhone的兼容代碼，有別之前只提及支援Face ID的iPhone型號。在新冠肺炎戴口罩防疫的當下，以Face ID解鎖手機變得不便，支持Touch ID的呼聲或許比Face ID更高了。

（9to5Mac）

iOS 13.4.5代碼中也有一款兼容CarKey和具有動力儲備Express Transit cards（特快交通）的iPhone。由於具備Touch ID的iPhone 8不具備這兩種功能，故相信是指iPhone 9。

重溫今年4月初預測報導（點擊放大圖片細睇詳情）：

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新一代平價機iPhone SE 2020不支援5G，內置2000mAh 電池並具備IP68等級耐水防塵標準。預計推出三款配色：黑、白以及紅（PRODUCT (Red)），每款將提供64GB、128GB及256GB內置儲存空間選擇。

資料來源：Tom's Guide、Forbes