口罩情報│實惠CareHK兒童口罩晚上9時登記抽籤　97.5元50個

撰文：李家樑
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【CareHK口罩 / 實惠口罩】由經民聯副主席林健鋒與多名商界人士成立的本地口罩廠｢CareHK 匯愛｣與｢Pricerite 實惠｣合作在網上及實體店發售CareHK口罩，定價50個97.5元。實惠今中午公布開賣詳情，Care HK匯愛亦接受網上訂購。
【4月16日晚上8時更新】實惠表示，今晚9時會開放網上登記抽籤購買兒童口罩，下星期亦會有第二批成人口罩入倉，到貨時會再安排登記購買。
詳情：按此
（實惠）
由經民聯副主席林健鋒與多名商界人士成立的本地口罩廠｢CareHK 匯愛｣，將與｢Pricerite 實惠｣合作發售口罩。（資料圖片）
實惠中午公布， CareHK正式登陸全線門巿，今日（4月16日）率先發售成人口罩100,000個，中午12時15分開售，每人限購 1 盒，詳情如下：
開賣時間：4月16日中午12時15分
*每人限取 1 籌，先到先得
*每人限購 1 盒
*領籌後必需在當日營業時間內於領籌之門市購買
*只收取現金及八達通付款
更多詳情：按此
（實惠）
↓↓↓ CareHK 成人及兒童口罩樣式如下 ↓↓↓
+10
+9
+8
實惠指，今次發售的CareHK成人口罩，達ASTM Level 1標準，PFE微粒子過濾效率、BFE細菌過濾效率都達98%。
多間實惠分店已額滿。(林勇攝)
CareHK口罩網上訂購
Care HK匯愛亦在Facebook表示接受網上訂購，有關公司、團體、企業訂購，可透過電郵向Care HK匯愛方面預訂。
詳情：按此
(CareHK)
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