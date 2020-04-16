口罩情報│CareHK口罩97.5元50個　實惠開售及網上訂購方法一文看

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【CareHK口罩 / 實惠口罩】由經民聯副主席林健鋒與多名商界人士成立的本地口罩廠｢CareHK 匯愛｣與｢Pricerite 實惠｣合作在網上及實體店發售CareHK口罩，定價50個97.5元。實惠今中午公布開賣詳情，Care HK匯愛亦接受網上訂購。

由經民聯副主席林健鋒與多名商界人士成立的本地口罩廠｢CareHK 匯愛｣，將與｢Pricerite 實惠｣合作發售口罩。（資料圖片）

實惠中午公布， CareHK正式登陸全線門巿，今日（4月16日）率先發售成人口罩100,000個，中午12時15分開售，每人限購 1 盒，詳情如下：

開賣時間：4月16日中午12時15分

*每人限取 1 籌，先到先得

*每人限購 1 盒

*領籌後必需在當日營業時間內於領籌之門市購買

*只收取現金及八達通付款

更多詳情：按此

（實惠）

↓↓↓ CareHK 成人及兒童口罩樣式如下 ↓↓↓

+10
+9
+8

實惠指，今次發售的CareHK成人口罩，達ASTM Level 1標準，PFE微粒子過濾效率、BFE細菌過濾效率都達98%。

CareHK口罩網上訂購

Care HK匯愛亦在Facebook表示接受網上訂購，有關公司、團體、企業訂購，可透過電郵向Care HK匯愛方面預訂。

詳情：按此

(CareHK)

有關口罩交易之詳情(如時間、日期、地點等)，需留意有關商戶之最新安排。交易前請留意各網店或平台之條款及細則，並需自行承擔風險。

如有查詢或疑問，請自行與相關商戶聯絡。為方便讀者，香港01僅作消息搜集，對相關交易概不負責。

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