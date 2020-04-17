正價買Switch 主機＋動物之森！大型網店將預售　即睇如何買

新冠肺炎（新型冠狀病毒、COVID-19）疫情造就了任天堂 Switch 與及新推出的遊戲《集合啦！動物森友會（下稱《動森》）》成搶手貨，主機連遊戲隨時炒高＄1000至＄1500。 不停斷貨下近來傳聞有大貨來臨，市面售價回落的同時，豐澤也為 iClub 會員準備了正價購入 Switch 主機連《動森》的機會！

今次豐澤開售的是 Switch 連《動森》的套裝，機連遊戲價錢為＄2,766，正是 Switch（＄2,340）與《動森》（＄426）的官方正價，雖說近日兩者已見炒價回落，但要用以上價錢買得仍然有一定難度。

不過豐澤的 Switch 《動森》套裝也並非無限量供應，暫時只有 200 套，想要購得的話，需要符合兩大條件：

1. 成為豐澤網店 iClub 之會員 2. 在 4 月 20 日上午 10：00 至 4 月 21 日 23：59 期間登入網站進行登記

登記完成後，豐澤方面會進行指抽籤並在 4 月 22 日公布中籤名單，中籤者就可以在 4 月 23～24 日期間在沙田新城市廣場 TechLife、九龍塘又一城或中環萬邦行分店其中之一間門市購買 Switch 套裝。

如果是尋 Switch 已久，今次絕對相當不錯的購機機會，如果是打算移居到無人島生活的話，不妨預習一下我們為你預備的《動森》新手小貼士：

↓↓↓《動物之森／集合啦！動物森友會》新手上路12個小秘技↓↓↓