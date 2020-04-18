新 iPhone SE 盤點 5 個不買的理由

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新 iPhone SE 定價 $3,399 起，成為歷來開賣價最低的 iPhone，難怪不少朋友非常心動，躍躍欲試準備入手。不過，不論你是 iOS 抑或 Android 用戶，到底是否有必要性購買新 SE？不如一齊睇睇 5 個不選擇 iPhone SE 的理由。

新 iPhone SE 定價 $3,399 起，除了是歷年來開賣價最低的 iPhone 之外，更加配備跟 iPhone 11 Pro 系列相同，最新的 A13 Bionic 處理器，在效能上跟最新的 iPhone 系列睇齊，比市場上不少手機更加強勁。不過，這樣的 iPhone SE 是否代表非入手不可呢？對於各位正在反覆思量的朋友，以下就是 5 個不入手 iPhone SE 的理由。

1）iPhone SE 4.7 吋屏幕太小

iPhone SE（中）對比 iPhone 11 Pro（左）及 11 Pro Max，都明顯太細小。（Apple）

雖然 iPhone SE 在效能上幾乎跟 iPhone 11、11 Pro 系列睇齊，不過沿用 iPhone 8 的 4.7 吋屏幕，很明顯比現時主流的全面屏細小得多，實際使用上體驗會有所不及，特別在玩遊戲方面，已經習慣全面屏的用家，可能會覺得很難適應。另外，SE 的 4.7 吋屏幕使用 16:9 比例，而現時主流 iPhone 及 Android 已經轉用 18:9 甚至 19.5:9 以上的比例，玩遊戲的時間更難適應。

2）iPhone SE 只有單鏡頭設計

Apple 雖然以 AI 為 iPhone SE 加入多種拍攝功能，不過單鏡頭設計，實在比起同價位 2 至 4 個鏡頭的 Android 手機相去甚遠。（Apple）

iPhone SE 沿用 iPhone 8 機身設計，雖然有消息指 1,200 萬像素鏡頭升級至跟 iPhone XR 相同，而且配合 A13 Bionic 及 AI 更可以做到人像散景效果，不過對比現時 Android 連入門機都設有雙鏡頭的「豪華」配置，SE 缺少了廣角或者長焦距的選擇，實在令人感覺不是味兒。

3）iPhone SE 並非真雙卡設計

iPhone SE 使用實體單 SIM 配合 eSIM 設計，並非真正雙卡機（圖為 iPhone 8）。（區慶威 攝）

iPhone SE 以 eSIM 功能，為用戶提供雙卡服務。不過 eSIM 在香港始終並不普及，而且使用及轉換 SIM 卡上亦遠比實體雙卡不方便，對於非常習慣使用雙卡功能的香港朋友來說，iPhone SE 的「假雙卡」其實不太方便。

4）同價位 Android 有更多高性價比選擇。

iPhone SE 的 $3,399 起定價雖然是 iPhone 歷來最便宜的一台，不過對比有不少高性價比的 Android 手機來說，卻是一個接近「殺戮戰場」的價位。例如配備 1 億像素鏡頭的小米 Note 10（$3,399 起）以及配備升降前鏡的 vivo V17 Pro（$2,998）就是高檔次不俗的選擇。

5）iPhone SE 未支援 5G 網絡

香港 5G 網絡正式投入服務，iPhone SE 未支援 5G 連線，將會令其可用年期大減。（蔡浩騰 攝）

iPhone SE 不支援 5G 網絡，可能是大家最沒有考慮到，但亦是最影響到購買的決定的一個因素。雖然今年 5G 並未盛行，但下年相同時間，相信會是 5G 網絡在香港正式成熟的時候，除非大家購買 iPhone SE 只考慮作一年之用，否則現階段購買一台不支援 5G 的手機，實在是一件有點冒險的事情。

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