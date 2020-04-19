一田YATA網店實戰買口罩步驟　留意3重點提高機會｜理的口罩套裝

【一田YATA eShop網店口罩開賣口罩】由星期二（4月21日）起連續四日，一田百貨網店將會推出不同的口罩抗疫套裝，包括人氣的韓國O2、澳洲的MR SANITISER以及理的Ultra Ready口罩，每日限量發售，想提升成功搶購機會？就要留意以下幾個重點。

【4月21日早上11時更新】下文一田YATA eShop網店實購示範購買過程，好讓大家知己知彼，更易買到。

↓↓↓↓記者實購一田YATA eShop網店購買口罩示範步驟（點下圖放大睇）↓↓↓↓

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一田YATA eShop網店於星期二（4月21日）至星期五（4月24日），每日早上10時開始開賣口罩抗疫套裝。留意其網店會於每朝早9時關閉，並準時於10時正重新開放，屆時購物車將會清空，所以早入去都冇好處。不過想提高成功購買的機會，大家一定要留下以三點。

每日限定於網店購買不同口罩套裝

一田FB page（按此）

1. 了解每日賣的款式及數量

一連四日「一田YATA eShop網店」都會賣不同款式的口罩套裝，不過每日款式不同外，就連數量及價錢都有不同，大家一定要擬定好搶購日子作準備，當然第一至三日的韓國、澳洲套裝數量最多，每款有多達千多二千套，成功搶購的難度相對較低，如果不太介意價錢又想要高質量的口罩，相信這三日的套裝會比最後一日，平一截及數量不多的理的口罩套裝更易買（每款只得百多套）。

↓↓↓↓點下圖放大睇每日賣口罩套裝款式及價錢↓↓↓↓

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2. 一早登記好賬戶及設定送貨地址

想在一田YATA eShop網店成功購買口罩套裝，當然要分秒必爭將產品放入購物車內及埋單。提早登記成會員，以及在「賬戶」設定內＞「地址簿」中輸入送貨地址，當然是必要做的步驟，減少在早上10時購買時再要填入資料。如果不足800蚊的消費，需要額外多80蚊的運費，或者可以選擇沙田/大埔/荃灣/北角店免費自取。不過，記者就建議如果大家是想購買「理的Ultra Ready」口罩，如果想再快多一點埋單，就不如選擇「送貨」，畀多80蚊可以減少按多一個鍵、load取貨地址的時間，成功確率又高一點。

另外，提提大家每張訂單限購一套，不要多揀，因為官方指如違規者會被取消訂單。

↓↓↓↓一田YATA eShop網店官方示範的購買步驟（點下圖放大睇）↓↓↓↓

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3. 9時59分準備入閘

雖然官方說10時才正式開網頁開賣，但就建議大家早幾分鐘standby購買頁面不斷F5 reload，因為大有可能會是進入「排隊」頁面中，愈準時入到去，排的位置就愈前，有時就只差那0.1秒，就排後多幾百至幾千的位置。