動物之森棄坑玩家驚覺病母過世前遊戲內遺愛　陳年催淚故事再瘋傳

數碼生活
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【動物森友會／動物之森傷心時刻】任天堂社交生活模擬遊戲《集合啦！動物森友會》（動物之森）憑其放開性和老少咸宜的風格而爆紅，引發全港炒賣實體版遊戲和Nintendo Switch主機的熱潮。不過其實《動物之森》系列至今已推出第8代，已是歷史悠久的經典作品。因着新一波人氣，社交網絡又再流傳15年前一位韓國玩家的感人至深小故事。

這則《動物之森》傷感動人故事，係韓國玩家「LoLieL」親身經歷真人真事。LoLieL於2005年在個人blog寫下的故事：關於自己購買2003年上市之GameCube主機《動物之森》（推算或是第3代《動物之森e+》）給患有長年病、不良於行的母親玩的事情。

LoLieL 2005年的blog文配圖：獨自一人在《動森》世界內看煙花。（loliel.egloos）

LoLieL的blog文曾被韓國傳媒轉載，輾轉傳播到北美討論區，再經thisisgame.com的漫畫家ONESOUND畫成條漫，及後在2007被網民配上音樂放上Youtube。即睇Youtube版圖文（點擊放大圖片細睇）：

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LoLieL的故事感人肺腑，卻絕對是個悲劇。《動物之森》此遊戲當年算是填補了LoLieL跟母親代溝的媒介。無奈LoLieL及弟弟對遊戲三分鐘熱度，速速棄坑，沒想過去了解母親著迷於遊戲背後的樂趣，甚至苦心。直到她離逝後，LoLieL方發現母親體貼孩子的心意。

打機又好，其他共同興趣也好，有助保持親子關係，天倫之樂。也許在覺得父母的嗜好落伍前，考慮一下要不要輕易放棄彼此間曾經熱衷、得來不易的共同話題。

Youtube影片重溫：

資料來源：LoLieLInvenImgur

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