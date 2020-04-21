世界環保日 | 專訪 永續時裝設計師Kay Wong與Apple環保概念一致

【專訪 Kay Wong 永續時裝設計師】4月21日為「世界環境保護日」，在世界環保日期間，全球時裝界亦同時舉行至2014年起每年一度「時尚革命周」（Fashion Revolution Week），對抗多年來盛行Fast Fashion造成浪費、「速食」文化造成過度消費引起的環境問題，同時希望全球關注大量生產引起的剝削勞工問題。在香港推動「永續時尚」 （Sustainable Fashion）可以讓時裝業減低對環境生態影響？HK01 專訪時裝設計師 、Daydream Nation 創意總監 黃琪（Kay）暢談環保，同時她的日常用品亦全面貫徹環保概念，包括協助她工作的Macbook、Mac Mini！

Kay 推動永續時尚同時，生活日常亦貫徹始終，是主張零棄置的環保中堅【鄧鴻至 攝】

黃琪（Kay）：「多功能」時裝設計師，身為Daydream Nation創意總監，與香港大部分時裝設計師一樣，拼命為時裝店、員工生計籌謀，亦曾經自我懷疑前境；終於一天放下十多年的時裝設計事業衝出香港遠赴丹麥進修，發現在外地的人更懂得簡約的生活：「身邊少了東西，反而有更多空間。在那邊（丹麥）的人生活細節尤其注重upcycling，會重用身邊的舊有物品，反而會令衣服更時尚，並不只是二手時裝或交換時裝這兩路可走！」

Kay 於南豐紗廠的其中一項大型展品，重用布料轉化為視角藝術展品。【鄧鴻至 攝】

於是Kay回港後創立的Daydream Nation品牌，貫切將舊有衣物、材料重新製作，變為更切合時代的「永續時尚」 ，這些可持續發展的事業除了拯救很多個人客戶的時裝（Kay表示大多客戶是攜了有背後故事的衣物來「延續」其生命）外，也擴展至大型舞台設計或視角藝術展品，並與不同時裝大品牌合作，重用他們的過剩而要棄置材料。Kay更進一步身體力行，以義務身分擔任全球時裝界運動「時尚革命」（Fashion Revolution）香港地區項目統籌，今年4月20-26日期間香港Fashion Revolution Week 2020，以座談會、工作坊、換物會形式宣傳創新時裝。

Fashion Revolution時尚革命的口號：「Who mead my clothes」，正讓全球人類關注衣從哪裡來，喚醒世人對時裝及成衣製品來源及關注製造工人權益。 【鄧鴻至 攝】

簡約、重用 身體力行

Kay 在丹麥進修時體會簡約生活外，更身體力行以盡量重用、或將現有物品可持續再造，而她的時裝觸角，亦令平凡的生活用品變得不一樣！以下以圖片介紹Kay的生活用品，從中領略她的環保生活。

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與Apple概念一致

Kay 在 永續時裝 / 時尚診所 的工作，除了最基本的成衣製造外，日常都會使用e-mail與外界溝通、亦需要使用Mac製作預覽圖，Kay表示選擇Apple除了因為求學時期，時裝設計已使用Apple產品外，選擇Mac包括Macbook Air、Mac Mini等亦因為Apple的環保重用概念與她的理念一致。

【鄧鴻至 攝】

據蘋果資料，Macbook Air、Mac Mini 機身使用 100％ 再生鋁金屬，MacBook Air 13” 的最後組裝生產線更保證100%使用再生能源，在生產過程中沒有為堆填區帶來任何廢料；而Mac mini 的碳排放總量為眾多裝置之中最低，而所有產品包裝中所有樹木纖維均來自循環再造或再生資源。而Apple全球所有地區的辦公室、零售店和數據中心已由 100% 再生能源推動。

資料來源：Apple HK 環境專頁

Fashion背後 全球時裝界運動「時尚革命」起源，來自一場嚴重工業意外：2013年4月24日，孟加拉拉納廣場一幢製衣廠突然倒塌，釀成1,134名工廠工人喪生，這場意外亦成為全球第四嚴重的工業傷亡事件。該製衣廠大廈中有五間成衣工場都是為外國時裝品牌生產，而員工大多是年輕婦女，自事件後，來自英國倫敦的非政府組織，推動全球時裝界亦以每年4月24日的一星期舉行全球活動，表達對時裝業界關注生產背後引起問題，包括資源運用、速食文化下Fast Fashion過度生產造成浪費及棄置問題，而據時裝網站 WWD 報告顯示，有64家時裝公司今年起將增加可持續發展方面的設計、服裝回收、重新使用紡織品，品牌包括Kering旗下的奢侈品牌、Zara、ASOS、Ganni、H&M、Target等集團。

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