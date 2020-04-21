世界環保日 | 專訪 永續時裝設計師Kay Wong與Apple環保概念一致

數碼生活
撰文：
最後更新日期：

【專訪 Kay Wong 永續時裝設計師】4月21日為「世界環境保護日」，在世界環保日期間，全球時裝界亦同時舉行至2014年起每年一度「時尚革命周」（Fashion Revolution Week），對抗多年來盛行Fast Fashion造成浪費、「速食」文化造成過度消費引起的環境問題，同時希望全球關注大量生產引起的剝削勞工問題。在香港推動「永續時尚」 （Sustainable Fashion）可以讓時裝業減低對環境生態影響？HK01 專訪時裝設計師 、Daydream Nation 創意總監 黃琪（Kay）暢談環保，同時她的日常用品亦全面貫徹環保概念，包括協助她工作的Macbook、Mac Mini！

Kay 推動永續時尚同時，生活日常亦貫徹始終，是主張零棄置的環保中堅【鄧鴻至 攝】

黃琪（Kay）：「多功能」時裝設計師，身為Daydream Nation創意總監，與香港大部分時裝設計師一樣，拼命為時裝店、員工生計籌謀，亦曾經自我懷疑前境；終於一天放下十多年的時裝設計事業衝出香港遠赴丹麥進修，發現在外地的人更懂得簡約的生活：「身邊少了東西，反而有更多空間。在那邊（丹麥）的人生活細節尤其注重upcycling，會重用身邊的舊有物品，反而會令衣服更時尚，並不只是二手時裝或交換時裝這兩路可走！」

Kay 於南豐紗廠的其中一項大型展品，重用布料轉化為視角藝術展品。【鄧鴻至 攝】

於是Kay回港後創立的Daydream Nation品牌，貫切將舊有衣物、材料重新製作，變為更切合時代的「永續時尚」 ，這些可持續發展的事業除了拯救很多個人客戶的時裝（Kay表示大多客戶是攜了有背後故事的衣物來「延續」其生命）外，也擴展至大型舞台設計或視角藝術展品，並與不同時裝大品牌合作，重用他們的過剩而要棄置材料。Kay更進一步身體力行，以義務身分擔任全球時裝界運動「時尚革命」（Fashion Revolution）香港地區項目統籌，今年4月20-26日期間香港Fashion Revolution Week 2020，以座談會、工作坊、換物會形式宣傳創新時裝。

Fashion Revolution時尚革命的口號：「Who mead my clothes」，正讓全球人類關注衣從哪裡來，喚醒世人對時裝及成衣製品來源及關注製造工人權益。 【鄧鴻至 攝】

簡約、重用 身體力行

Kay 在丹麥進修時體會簡約生活外，更身體力行以盡量重用、或將現有物品可持續再造，而她的時裝觸角，亦令平凡的生活用品變得不一樣！以下以圖片介紹Kay的生活用品，從中領略她的環保生活。

+2

與Apple概念一致

Kay 在 永續時裝 / 時尚診所 的工作，除了最基本的成衣製造外，日常都會使用e-mail與外界溝通、亦需要使用Mac製作預覽圖，Kay表示選擇Apple除了因為求學時期，時裝設計已使用Apple產品外，選擇Mac包括Macbook Air、Mac Mini等亦因為Apple的環保重用概念與她的理念一致。

【鄧鴻至 攝】

據蘋果資料，Macbook Air、Mac Mini 機身使用 100％ 再生鋁金屬，MacBook Air 13” 的最後組裝生產線更保證100%使用再生能源，在生產過程中沒有為堆填區帶來任何廢料；而Mac mini 的碳排放總量為眾多裝置之中最低，而所有產品包裝中所有樹木纖維均來自循環再造或再生資源。而Apple全球所有地區的辦公室、零售店和數據中心已由 100% 再生能源推動。

資料來源：Apple HK 環境專頁

Fashion背後

全球時裝界運動「時尚革命」起源，來自一場嚴重工業意外：2013年4月24日，孟加拉拉納廣場一幢製衣廠突然倒塌，釀成1,134名工廠工人喪生，這場意外亦成為全球第四嚴重的工業傷亡事件。該製衣廠大廈中有五間成衣工場都是為外國時裝品牌生產，而員工大多是年輕婦女，自事件後，來自英國倫敦的非政府組織，推動全球時裝界亦以每年4月24日的一星期舉行全球活動，表達對時裝業界關注生產背後引起問題，包括資源運用、速食文化下Fast Fashion過度生產造成浪費及棄置問題，而據時裝網站 WWD 報告顯示，有64家時裝公司今年起將增加可持續發展方面的設計、服裝回收、重新使用紡織品，品牌包括Kering旗下的奢侈品牌、Zara、ASOS、Ganni、H&M、Target等集團。

相關報道：Fast Fashion也談環保？Zara、ASOS、H&M共同許下綠色時尚承諾

iPhone 12瀏海縮細！疑似設計圖曝光　刪去重要組件？
新AirPods Pro Lite傳5月推出　原13吋MacBook Pro或變14吋螢幕？
iPad Pro Magic Keyboard開箱實測：打字手感媲美MBA 但仍有缺點
iPhone 12 Pro Max新渲染圖！瀏海變細有神秘配備　相機大升級
iPhone 32款Apps被揭免費下載卻自動扣錢　教你幾步取消訂閱
iPhone SE Apple沒提及硬件規格曝光 3GB RAM、iPhone 8相同電量
新iPhone SE同iPhone 8一樣？性能全面升級即睇八大對比
Apple官網現售齊碼原裝AirPods Pro替換耳塞　不必往實體店補購
5G iPhone傳聞大改設計：更薄不銹鋼邊框、 LIDAR鏡頭似iPad Pro
iPhone 12新渲染圖曝光！「午夜藍」超靚　瀏海大變化有何功能？
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。