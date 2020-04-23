口罩供應│Maskology港產學童口罩中午網上預購！購買方法一文看清

【Maskology口罩．學】COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情港產口罩崛起，最新Maskology學童口罩將於周四（4月23日）中午12時起限時網上預購，並附送「耳後唔痛」護耳扣，戴口罩時更舒適。

（Maskology口罩．學）

「Maskology口罩．學」由幾位80後家長自設生產線製造，旨在為學童提供口罩。「Maskology口罩．學」稱有符合ISO14644-1 Class 8 的無塵車間廠房，並委託專業顧問協助設計生產流程，以符合「ISO13485」及CE認證，產品將會作歐盟EN14683 Type II及美國ASTM Level 1 標準認證。

「Maskology口罩．學」規格如下：

「Maskology口罩．學」預售詳情：

日期：4月23日（星期四）中午12時起（名額有限）

預購方法：到「Maskology口罩．學」預售網站，輸入電郵地址登記（每個電郵只可登記一次）；成功登記後，購買連結將於3小時內發送至電郵，購買連結於當日有效（即顧客須於4月23日晚上11時59分或之前完成選購及付款），每個購買連結只可進行一次交易。

售價及預訂選項（3選1）：

(1)首輪發貨：兩盒港幣270元（獲贈口罩「存盒」及「耳後唔痛」護耳扣各一個），預計5月下旬至6月發貨。

(2)次輪發貨：兩盒港幣240元（獲贈口罩「存盒」及「耳後唔痛」護耳扣各一個），預計7月發貨。

(3)首輪+次輪：四盒港幣470元（獲贈口罩「存盒」及「耳後唔痛」護耳扣各兩個），其中兩盒預計5月下旬至6月發貨、另外兩盒預計7月發貨。

*口罩「存盒」及「耳後唔痛」護耳扣數量有限，送完即止

付款方式：

PayMe、信用卡（VISA、MasterCard、American Express）、ApplePay、Google Pay

收貨方式 ：

(1)於指定時段內到BaruruStore觀塘或Neato荔枝角門市免費自取或

(2)「順豐速運」送貨，運費於收貨時自付

↓↓↓「Maskology口罩．學」生產情況 ↓↓↓

「Maskology口罩．學」表示，為增強公眾信心，是次預售總額50%將交由陳楊律師樓暫時託管，其中一半待首輪發貨開始後放款，餘額會隨口罩發貨陸續放款，若「Maskology口罩．學」未能在7月15日前作首輪發貨，或未能於8月15日前作次輪發貨，客人可要求全數退款。

詳情：按此