口罩供應│Maskology港產學童口罩4.23網上預購！購買方法一文看清

【Maskology口罩．學】COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情港產口罩崛起，最新Maskology學童口罩將於周四（4月23日）中午12時起限時網上預購，並附送「耳後唔痛」護耳扣，戴口罩時更舒適。
（Maskology口罩．學）
「Maskology口罩．學」由幾位80後家長自設生產線製造，旨在為學童提供口罩。「Maskology口罩．學」稱有符合ISO14644-1 Class 8 的無塵車間廠房，並委託專業顧問協助設計生產流程，以符合「ISO13485」及CE認證，產品將會作歐盟EN14683 Type II及美國ASTM Level 1 標準認證。
「Maskology口罩．學」規格如下：
「Maskology口罩．學」預售詳情：
日期：4月23日（星期四）中午12時起（名額有限）
預購方法：到「Maskology口罩．學」預售網站，輸入電郵地址登記（每個電郵只可登記一次）；成功登記後，購買連結將於3小時內發送至電郵，購買連結於當日有效（即顧客須於4月23日晚上11時59分或之前完成選購及付款），每個購買連結只可進行一次交易。
售價及預訂選項（3選1）：
(1)首輪發貨：兩盒港幣270元（獲贈口罩「存盒」及「耳後唔痛」護耳扣各一個），預計5月下旬至6月發貨。
(2)次輪發貨：兩盒港幣240元（獲贈口罩「存盒」及「耳後唔痛」護耳扣各一個），預計7月發貨。
(3)首輪+次輪：四盒港幣470元（獲贈口罩「存盒」及「耳後唔痛」護耳扣各兩個），其中兩盒預計5月下旬至6月發貨、另外兩盒預計7月發貨。
*口罩「存盒」及「耳後唔痛」護耳扣數量有限，送完即止
付款方式：
PayMe、信用卡（VISA、MasterCard、American Express）、ApplePay、Google Pay
收貨方式 ：
(1)於指定時段內到BaruruStore觀塘或Neato荔枝角門市免費自取或
(2)「順豐速運」送貨，運費於收貨時自付
↓↓↓「Maskology口罩．學」生產情況 ↓↓↓
「Maskology口罩．學」表示，為增強公眾信心，是次預售總額50%將交由陳楊律師樓暫時託管，其中一半待首輪發貨開始後放款，餘額會隨口罩發貨陸續放款，若「Maskology口罩．學」未能在7月15日前作首輪發貨，或未能於8月15日前作次輪發貨，客人可要求全數退款。
詳情：按此
有關口罩交易之詳情(如時間、日期、地點等)，需留意有關商戶之最新安排。交易前請留意各網店或平台之條款及細則，並需自行承擔風險。
如有查詢或疑問，請自行與相關商戶聯絡。為方便讀者，香港01僅作消息搜集，對相關交易概不負責。