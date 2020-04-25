新iPhone SE未安裝iOS 13.4.1？Apple提供專用檔予新機主更新系統

【iPhone SE 2020／iPhone SE 2】蘋果慣例新手機上市時通常會預載最新版本的作業系統，不過新iPhone SE（iPhone SE 2020／iPhone SE 2）卻非如此。因此Apple推出新iPhone SE專用之iOS 13.4.1更新檔，好等用家入手新機即可第一時間更新。

新iPhone SE經已陸續出貨。Apple今日（24日）亦發布了新iPhone SE（iPhone SE 2020／iPhone SE 2）專用iOS 13.4.1更新，建議明日起新機機主更新作業系統。

新iPhone SE（Apple官網擷圖）

跟從一向做法，新iPhone SE用家於手機「設定」頁選單點選「一般」再接進入「軟體更新」>「下載並安裝」即可自動處理。

iOS 13.4.1於4月7日提供，解決運行iOS 13.4的裝置無法跟「運行iOS 9.3.6或更低版本」及「運行OS X El Capitan 10.11.6或更低版本」的舊裝置進行FaceTime通話之問題，還有藍牙設定介面出錯之問題，重溫報導（點擊放大圖片細睇詳情）：

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Apple新iPhone SE 2020版本外表與iPhone 8同出一徹，但內涵加強以及大幅劈價之下，成為Apple史上最平最抵買的iPhone。新機是否抵買？宅民就拎部新機與iPhone 8、XR及11作多角度比併。重溫報導（點擊放大圖片細睇詳情）：

【iPhone SE 2開箱實測】新iPhone SE 2外表設計與iPhone 8 九成九相似，最大不同便是機背的蘋果icon比較置中，而且沒有了「iPhone」的字樣，就同iPhone 11的機背設計睇齊。相信舊的iPhone 7／8的機套都可以用在iPhone SE 2上。（香港01美術部製圖）

iPhone SE 2開箱！（林勇攝）

iPhone SE 2如iPhone 8一樣的式細小（林勇攝）

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入手新iPhone SE，若果事必要將舊iPhone變賣tradei-in新iPhone SE，記得要先將舊機資料備份。家中沒有電腦的朋友，應該考慮購買iCloud作備份之用。

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資料來源：MacRumors