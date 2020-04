魅影回歸《愛無止盡》音樂劇 限時免費睇 抗疫籌款｜附連結

【Love Never Dies 愛無止盡】新冠肺炎(COVID-19)繼續全球肆虐,已令舞台表演從業員生計受損,繼《歌聲魅影》(The Phantom of the Opera)早前於Youtube播放48小時,為業界籌款後,同一頻道亦於香港時間4月25日起播放Andrew Lloyd Webber另一齣音樂劇《愛無止盡》(Love Never Dies),同樣限時免費睇!

相關報道:歌聲魅影25年公演 The Phantom of the Opera限時免費睇

《Love Never Dies》中The Phantom與Christine再續《歌聲魅影》前緣。 【The Show must go on 圖片】

與早前將 The Phantom of the Opera (歌聲魅影)公開播放一樣,製作人 Andrew Lloyd Webber日前宣布將《歌聲魅影》後另一齣、自2010年正式公演的《愛無止盡》 (Love Never Dies),被譽為《The Phantom of the Opera》的續作網上放映籌款:故事延續魅影The Phantom回歸,與女主角於歌劇院事件10年後一起的故事,此2012年舞台版本由Ben Lewis飾演The Phantom、Anna O'Byrne飾演姬斯汀(Christine)。音樂劇繼續由Youtube頻道「The Show Must Go On」播放48小時,為英國演員基金會(The Actors Fund)有關新冠肺炎疫情下幫助演員及業界計畫「COVID-19 Emergency Relief」籌款。

按此 【直播連結】 免費睇《愛無止盡》 (Love Never Dies)《歌聲魅影》續集

《愛無止盡》(Love Never Dies) 備有英文字幕(Youtube介面按【CC】開關字幕),免費播放時間為英國時間2020年4月24日19:00起(香港時間4月25日02:00),受版權限制英國當地將有24小時觀看時間,而英國以外全球地區(包括香港)則有48小時觀看時限(直至香港時間4月27日 02:00,即星期一凌晨2點止)。