替代 Zoom？Facebook 推新視像功能支援 50 人同時連線

【Facebook或將支援 50 人視像功能】因為新冠肺炎疫情，不少人都需要遙距工作或上課，支援多人視像會議的軟件 Zoom 乘勢而起，卻被連番爆出資安危機。 目前世界各地都在尋找 Zoom 的替代品，科技企業們也相當配合，不斷推出相關新服務，今日（4 月 25 日）Facebook 就宣布為旗下的 Messenger 推出加強版本的視像會議功能 Messenger Rooms。

Messenger Rooms 讓用家開闢一間自己的專屬房間，最多可以供 50 人在房間內同時在線並以視像交流。

Messenger Rooms 最多可以支援 50 人同時上線見面（圖 Facebook）

而 Facebook Messenger Rooms 的方便之處，是可以透過多種方式邀請朋友加入到房間，例如群組、活動、甚至自己的 News Feed，都是讓房主加入房間的方法；另外，它還支援像 Zoom 一樣以連結進入的方式，當然，使用這個方式前就最好確認已經做好保安設定措施。

Facebook 方面指出 Messenger Rooms 功能將會在今週在特定國家登場，並在未來數週推展至其他國家，但究竟是哪些國家先有，Facebook 方面就未有提及。

Facebook 還稱，未來會在 Instagram、Whatsapp 等平台加入存取 Messenger Rooms 的功能，似乎有望成為市場佔有率頗高的視像交流方式。

資料來源：Facebook