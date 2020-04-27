港產口罩│WeSafe、正點Positive Mask網上開售　購買方法一文看清

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【WeSafe、正點口罩Positive Mask】再有港產口罩預售，其中WeSafe Mask將於周三預售，每盒定價100元（50個獨立包裝），正點口罩Positive Mask則接受訂購，首批口罩95元1盒（50個，非獨立包裝）。

WeSafe口罩

（WeSafe）

有別於其他港產口罩廠，WeSafe連口罩中的熔噴布都自己生產，將於周三（4月29日）下午1時預售，數量12萬盒，定價100元1盒（50個獨立包裝）。

WeSafe口罩規格：

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網上預售詳情：

時間：4月29日下午1時

數量：12萬盒

定價：100元1盒（50個獨立包裝）。

WeSafe Mask會在6月6日送貨，購買流程稍後公布。

詳情：按此

↓↓↓ WeSafe Mask生產情況 ↓↓↓

正點口罩Positive Mask

（Positive Mask）

「正點口罩」 Positive Mask 由香港社福機構「基督教香港信義會社會服務部」生產，目標月產100萬個口罩，其中一成口罩會捐贈弱勢社群，亦會將銷售口罩所得利潤，撥入新設立的「正點基層醫療健康基金」。

「正點口罩」 Positive Mask口罩規格：

「正點口罩」表示，最低口罩訂購量為2500個（50盒），每間機構最多只能每月訂購25,000個口罩（500盒），首批口罩預計5月內發貨。

詳情：按此

↓↓↓ Positive Mask生產情況 ↓↓↓

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有關口罩交易之詳情(如時間、日期、地點等)，需留意有關商戶之最新安排。交易前請留意各網店或平台之條款及細則，並需自行承擔風險。

如有查詢或疑問，請自行與相關商戶聯絡。為方便讀者，香港01僅作消息搜集，對相關交易概不負責。

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