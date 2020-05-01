Steam玩家地圖北韓唯一燈火熄滅 或與朝鮮唯一機民金正恩失蹤有關

知名 PC 遊戲平台 Steam 玩家人數遍佈全球，平台上的社群系統更拉近全球玩家的交流（雖然目前更多是不同國家的玩家衝突），同時也提供全球流量圖，讓玩家可以知道那個地方的遊戲人數較多。而普通認為網絡比較封閉的北韓，但原來也曾有一點「燭光」在 Steam 「世界玩家地圖」上出現，更被網民認為和北韓領袖金正恩有關。

北韓唯一可以開 Steam 打機的人？

全球對抗疫情的措施都進行得如火如荼，各國領袖不時都要出眾公開場合，交代疫情問題和措施。曾被網民戲言「防疫專家」的北韓領袖金正恩，被美國有線電視新聞網（CNN）爆料指，4 月 12 日進行心血管手術後，身體卻出現狀況，或對威脅性命，而且金正恩已久未露面，更令人引發無限幻想。台灣更有討論區用 Steam 的「世界玩家地圖」，來推測這是和金正恩命危的傳聞。

時間跳回 2018 年，有網友在 Steam 的「世界玩家地圖」中發現，地圖上的北韓有一個小光點，地點更是在北韓首都平壤。即使對北韓網絡限制的了解更不多，但不少網民都認為能在北韓開 Steam 打機的，或只有領袖金正恩一個，即使不是他也非池中物可以玩到。而近日，台灣討論區 PPT 有網民發現，「世界玩家地圖」北韓地區上唯一的小光點已經消失，因此目前北韓已沒有 Steam 玩家。

網民把這兩件事件拉在一起，推測金正恩身體可能真的出現毛病，令他不能再在 Steam 上線。不過，目前只是推測階段，但就算不能確認那個神秘的北韓玩家是誰，不少網民也表示想加他好友。

資料來源：yahoo tw