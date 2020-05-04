Oxyair Mask港產口罩5.11開售！95元50個　購買方法一文看清

【Oxyair Mask HK港產口罩】Oxyair Mask將於下周一（5月11日）再次開放登記購買50個裝成人口罩。按上次開售，成人口罩售95元50個。

Oxyair Mask以「獅子山下精神」作口號，聲稱由幾位小市民小商人創辦，沒有「強大背景」，首批成人口罩售95元50個。

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Oxyair Mask上月曾開放登記抽籤，但因出現問題暫停發售，至5月終於再次開售。Oxyair Mask指出，下周一（5月11日）中午12時會經第三方系統供應商提供網上連結予市民登記，然後由第三方系統供應商抽出20,000個名額購買50個裝成人口罩。

Oxyair Mask將推出彩虹7色特別版口罩。（Oxyair Mask）

登記須提供電郵及手提電話號碼，5月12日中午12時截止。Oxyair Mask表示，如未夠24小時已有20萬人登記，會提前截止，並從登記人數中抽出20,000個名額。

中籤者會經電郵收到確認及付款連結，抽不中的人亦會收到由系統供應商發出的電郵，更多銷售詳情稍後公布。

根據上次預售，有以下付款方式：

Oxyair Mask Facebook：按此

（Oxyair Mask）

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