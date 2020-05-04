屈臣氏WatsMask口罩5月中發售最平2元1個　百年血淚史與港人同行

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【WatsMask屈臣氏口罩 / WatsMask WeCare】屈臣氏終於宣布加入港產口罩行列，改建蒸餾水廠做口罩工場，並會在5月中發售自家製WatsMask口罩，售價79.9元30個。屈臣氏並在Facebook分享其變化「血淚史」，強調要供應安全可靠口罩，與香港人並肩同行。

（公司提供圖片）

屈臣氏改建蒸餾水廠部分設施，設立無塵車間生產線，推出香港製造自家品牌口罩WatsMask，首批口罩將於5月中在香港屈臣氏分店及電子商店陸續公開發售。廠房有6條全天候自動生產線，預計每月產能逐步擴充至1000萬個。

WatsMask口罩規格如下：（點小圖放大看）

屈臣氏又在Facebook分享其百年變化史，提到百多年前香港爆發鼠疫，很多人生病卻無乾淨食水送藥，故屈臣氏集團1903年開始生產屈臣氏蒸餾水，至今次COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情，集團聯同屈臣氏蒸餾水Watsons Water為市民供應安全可靠口罩，「同香港人並肩同行，喺抗疫路上出一分力！」

WatsMask製造過程：

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屈臣氏Facebook：按此

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