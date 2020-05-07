【最後機會】「超級月亮」花月5月7日現身！2020年最後一次

數碼生活
撰文：
最後更新日期：

【超級月亮】2020年最後一次「超級月亮（supermoon）」，將於5月7日上演，屆時月亮會「變大」，亮度亦會增加，假如天氣許可，抬頭便可欣賞。

超級月亮是什麼

(資料圖片)

「超級月亮」並非天文學名詞，只是坊間形容滿月前後見到較大的月亮，即月亮位於「近地點（月球距離地球最近的一點）」時剛好出現滿月。「滿月」則是月亮和太陽處於地球兩側，並且月亮和太陽的黃道經度相差180度時出現，從地球上看，此時的月亮最圓，通常在農歷十四至十七發生。

↓↓↓ 「超級月亮」超靚相圖輯 ↓↓↓

+11
+10
+9

「花月」現2020年最後一次「超級月亮」

5月的滿月稱為「花月（Flower Moon）」。中國天文學會會員、天津市天文學會理事史志成表示，是次「超級月亮」是今年最後一次，預計當日晚上6時45分滿月。

不過鑑於COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情持續，應盡量減少外出，如果天氣許可，在家望出窗也有機會看到「超級月亮」。

可先看看天文台天氣預測，預計5月7日部份時間有陽光。（天文台）

為何月亮會變大？

超級月亮看上去比平時月亮大。(合成圖片/太空館)

由於月球圍繞地球公轉的軌道是橢圓形，所以月球有時會較接近地球，而月球大約每月經過地球的「近地點（月球距離地球最近的一點）」及「遠地點（月球距離地球最遠的一點）」各一次。如果滿月在近地點時發生，月亮看起來便會比較大。

（天文台）

還有「最細月亮」？

有最大的「超級月亮」，當然也有「最小月亮」，即滿月時月亮剛好運行到「遠地點」附近，而2020年「最小月亮」，會在10月31日出現。

資料來源：NASA新華網

CU Mask．CuMask登記10個關鍵重點　教你正確清洗方法　勿用熱水
口罩供應｜香港品牌EG口罩網上開售　SASA推買口罩優惠(5月7日)
PS5傳六四發布！所有新遊戲可試玩　但全面支援舊GAME仍有困難？
iOS 14登場｜WWDC 20網上舉行日期及Swift大賽公布　傳聞新品整理
iPad Pro／Air／Mini尺寸功能分唔清？即睇4款機型比較邊款最啱你
【鬼滅之刃】爸爸幫女兒Cosplay成禰豆子　神還原兼可愛到犯規！
《動物之森》島嶼規劃模擬器！開GAME前隨便試　設計小島超方便
母親節2020 | 按摩椅、離子美顏機做禮物 10款數碼產品、家電推薦
《動物之森》必備神App！預測大頭菜價格　昆蟲魚類新款即時知
屈臣氏WatsMask口罩5月中發售最平2元1個　百年血淚史與港人同行
Oxyair Mask港產口罩5.11開售！95元50個　購買方法一文看清
iPhone 12售價料平過iPhone 11！新外形、功能、規格傳聞一文看清
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。