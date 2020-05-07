Lenovo A7 登陸 可換電、超平價大電量入門Android手機

【Lenovo A7 手機】雖然市面上旗艦機眾多，但仍然不少用戶以價格主導，只要夠便宜，手機實用即可，Lenovo 近日在香港市場推出的 A7 絕對就是瞄準這批用戶而生，鉈的處理器、相機規格都只能歸類至入門級，故以＄1,199 平價上市絕不令人意外，然而它擁有頗少見的 4000mAh 大電以及可插三卡，實用性絕不算低。

久違的「脫殼」設計

對於一部千元價位的手機，其設計沒有必要強求，不過 Lenovo A7 在相對纖巧之餘，還可以加入 4000mAh 大電，值得一讚。而其設計重點，則在於它採用了近年 Android 手機上已經幾乎絕跡的脫殼設計，可以插卡、換電。

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極冷門入門配置

Lenovo A7 的平價，主要原因是出於其配置上的水平；A7 所用的處理器為名不經傳的 UNISOC #SC9863A 八核處理器，雖然是八核，但其處理能力只算是中低階水平：

運行 GeekBench 5 跑分，其多核表現分數為 828，大概與年前的 Qualcomm Snapdragon 615 相若（蔡浩騰 攝）

在相機方面更是沒有甚麼特別，雙主鏡頭只有 1300 萬像素鏡頭可以拍攝，而成象質素除屬於平均以下水平，即使在充足光線下拍攝，成象仍然相當鬆散，各位就不要對其拍攝能力有太大期望了。

Lenovo A7 試相