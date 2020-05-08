新iPhone SE成本低第8代近兩成 利潤卻不及8和11明益用家？

【新iPhone SE 抵買？】Apple平價入門手機 第二代新iPhone SE（另稱iPhone SE 2／iPhone SE 2020）雖然機身外型設計、尺寸、鏡頭和零件規格跟iPhone 8近乎相同；但它採用了最新A13 Bionic處理器，算是讓消費者憑住較經濟的價格享有iPhone 11級數的運作性能。最近有日本調查公司指新iPhone SE成本比iPhone 8還要低近兩成。

新iPhone SE是否真的經濟實惠？《日經新聞》報導稱，日本公司Fomalhaut Techno Solutions拆解新iPhone SE，發現它果然跟iPhone 8在外觀設計、底板、面板形狀等幾乎完全一樣。外界一直有傳新SE使用iPhone 8的倉底零件製造以節省成本。Fomalhaut雖未有證實此說，但估計Apple可藉此降低零件成本。

中國温州艾奥科技YouTube頻道亦曾拆解新版SE及8比較一番（點擊放大圖片細睇詳情）：

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Fomalhaut研究認為64GB新iPhone SE包含零件價格的成本只有217美元（約港幣1,682元），比iPhone 8低18%。若以此成本估計推算，定價由港幣3,399元起跳的新iPhone SE成本佔54%。同iPhone 8（成本佔38%）及iPhone 11（成本佔48%）比，購買新iPhone SE對消費者來講其實化算。

2017年9月上市的iPhone 8，其目前行貨市價約港幣3,100元（來源：Price.com 64GB格價），設計、尺寸和零件規格相若的新iPhone SE定價只貴約300元，卻已配備通用於iPhone 11系列、最新最快的A13 Bionic晶片作處理器，攝影表現方面有所改良，「性價比」的確稍高。

不過儘管相似，新iPhone SE和iPhone螢幕弧度有異，螢幕保護貼未必能共用（點擊放大圖片細睇詳情）：

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Apple新iPhone SE 2020版本外表與iPhone 8同出一轍，但內涵加強以及大幅劈價之下，成為Apple史上最平最抵買的iPhone。新機是否抵買？宅民就拎部新機與iPhone 8、XR及11作多角度比併。重溫報導（點擊放大圖片細睇詳情）：

【iPhone SE 2開箱實測】新iPhone SE 2外表設計與iPhone 8 九成九相似，最大不同便是機背的蘋果icon比較置中，而且沒有了「iPhone」的字樣，就同iPhone 11的機背設計睇齊。相信舊的iPhone 7／8的機套都可以用在iPhone SE 2上。（香港01美術部製圖）

iPhone SE 2開箱！（林勇攝）

iPhone SE 2如iPhone 8一樣的式細小（林勇攝）

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入手新iPhone SE，若果事必要將舊iPhone變賣tradei-in新iPhone SE，記得要先將舊機資料備份。家中沒有電腦的朋友，應該考慮購買iCloud作備份之用。

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資料來源：日經新聞