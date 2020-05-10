Macbook電池更耐用！macOS Catalina更新加入電池健康管理

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【macOS 10.15.5 電池健康管理】Apple曾經為 iPhone / iPad 加入 iOS 13 電池健康管理 （ Battery Health Management ），盡量延緩 iPhone / iPad 的鋰電池老化提升續航力，這功能終於在Macbook / Macbook Pro 的macOS中正式加入，近日推出的開發者Beta測試版亦發現功能正式出現。

macOS Catalina新測試版中已加入電池健康管理 【截圖】

Apple 日前公開macOS Catalina 10.15.5 公開測試 Beta 4版，配合上星期推出的iOS 13.5測試版；當中最大變化就是於開發者測試版 2（Developer beta 2）中加入開發人員專用，現已靜靜加入公開測試版的「電池健康管理」 （ Battery Health Management ）功能，於iOS防止iPhone / iPad相同目的，功能是為延遲MacBook / Macbook Pro的鋰電池化學老化、控制充電時輸入電量、減少電池耗損以延長電池壽命。而開啟或關閉 電池健康管理 不會影響或降低Mac執行速度。

▼▼ 開啟/關閉 電池健康管理 ▼▼

對應Thunderbolt 3機種

用家留意macOS Catalina 10.15.5的電池健康管理，暫時只在Developer Beta中可以使用，適用機種包括所有Thunderbolt 3的Macbook / Macbook Pro，包括2016年或以後推出的 MacBook Pro、2018年或以後推出的 MacBook Air。

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