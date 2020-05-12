Apple部分生產線或撤出中國　印度盼成最大iPhone出口商

【Apple 或撤出中國iPhone生產線】一場新冠肺炎（COVID-19）全球擴散，疫情下國際工業生產包括中國遭受前所未有的衝擊，據外媒引述指，未來5年Apple會將iPhone部分生產撤出中國，並轉移印度生產，減少對中國生產線依賴。

iPhone的生產，主要在內地進行。(資料圖片)

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印度近年積極推動電子製造業發展，印度總理莫迪（Narendra Modi）去年底亦曾會見當地Apple、Samsung手機代工及自家品牌手機製造商LAVA，希望促成更大外國手機製造訂單於印度生產。

據 Economic Times 報道，蘋果管理層近日與印度高層政府官員在過去幾個月中舉行了幾次會議，評估從來自中國的 iPhone 製造商生產力近20%遷移至其他國家，並主要傾向印度生產，及擴大美國本土製造份額可能性；而其中一名與會的官員指，印度於未來5年，最多可生產總值400億美元的iPhone，而印度當地只售出價值15億美元，所以能讓絕大部分Apple產品出口至其他國家，意味印度可能取代中國成為最大iPhone製造及出口商。

印度當局為刺激製造業，在當地設立3項製造業鼓勵計畫 （Production-Linked Incentive Scheme / PLI ），推動外國公司投資在印度生產高科技產品及出口，計畫由2020年8月1日開始，現正接受外國公司申請。Economic Times透露蘋果已申請加入計劃，但須解決部分策略問題，例如在PLI中一些須遵守的條款。而印度方面有形容蘋果參與此計畫將會成為「印度政府有史以來執行最快的計劃」，暗示若蘋果參與PLI，印度政府會立即配合，此舉或能讓蘋果可減少對中國生產iPhone的依賴。Economic Times就以上向Apple查詢，而蘋果未有回應。

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資料來源：Economic Times