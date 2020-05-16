平價新iPad今年底出？新iPad mini有超大螢幕？蘋果AR眼鏡面世？

【Apple iPad消息／傳聞】蘋果的銷售計劃似乎未受所謂新冠病毒（COVID-19）瘟疫打亂太多，今年明年繼續新品多羅羅。Apple著名分析師郭明錤新報告預計今年2020年底會推出新iPad、明年21年會推出新iPad mini。有意思的是，兩款iPad尺寸螢幕都會增加，iPad mini更是變得「超巨型」？那還叫mini嗎？

天風國際分析師郭明錤專門分析Apple未來產品趨勢，歷來「貼中率」頗高，他的新投資者報告指出，蘋果正在開發兩款新iPad。估計型號、尺寸及推出時機如下（點擊放大圖片細睇詳情）：

簡單講，郭明錤判斷2020年下半年推出的新iPad和2021年上半年推出的iPad mini都是行iPhone SE的平民經濟路線，主要賣點是貼地價和使用蘋果最新、最快的晶片。目前iPad都是賣港幣2,599元起（32GB），如果還有下調空間對一些講究「性價比」人士來講可能吸引，不過一切都要等到正式上市才知道。再者此未來iPad有10.8吋，比起現行iPad（10.2吋）和iPad Air（10.5吋）都要大。

但最值得留意的始終是新iPad mini，郭明錤報告表示尺寸為8.5至9吋，比現行最新的iPad mini（7.9吋）實在擴大不少。如果推測準確，這2021年新款算得上是巨型了！不過，目前尚未清楚蘋果是加大整部機尺寸還是透過縮小邊框以增加螢幕的可用尺寸；亦未知新機會否採用郭氏早前預測過的mini-LED螢幕。目前最新版iPad mini靚相一覽（點擊放大圖片細睇詳情）：

除了新iPad同新iPad mini外，郭明錤報告也提到蘋果的增強實境（Augmented Reality／AR）眼鏡最早將於2022年推出。此裝置名為「Apple Glasses」，郭明錤表示它可能具有高清顯示屏，並可能依靠iPhone的運算能力來保持其纖薄輕巧。預計此AR眼鏡將運行全新操作系統rOS（Reality OS），Apple亦正在研究把觸控面板、語音激活和頭部姿勢用作操控眼鏡的方法。

蘋果增強實境AR眼鏡「Apple Glasses」假想。（圖MacRumors）

宅民去年3月就郭明錤預告Apple Glasses報導（點擊放大圖片細睇詳情）：

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關於Apple的AR裝置傳聞一直又多又亂。郭明錤去年就錯推算2019年第4季會上市，不過這個時空落空了。外媒The Information去年11月的報導就給出2022的預計日期，只是當中亦提到Apple實際上正開發兩個獨立裝置，一款AR頭戴式裝置將於2022年推出，一副AR眼鏡將於2023年推出。郭明錤新報告所指的是兩款裝置中何種，則是未知之數。

資料來源：MacRumors（1／2）、The Verge（1／2／3）、Engadget、The Information